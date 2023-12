Tennisclub Veringenstadt überrascht

(Foto: Dieter Dahlke )

Voller Freude übergaben Dieter und Janet vom TC Veringenstadt einen Scheck in Höhe von 300 Euro an Susanne und Alexandra von der Ganztagsbetreuung der Alb-Lauchert Schule. Die Spende soll für die Beschaffung von Spielen, Bastelutensilien, etc. verwendet werden. Wie auf dem Foto zu sehen ist, sind die Kinder schon sehr gespannt und voller Vorfreude, was denn aus der „Überraschungstüte“ hervorkommt. Foto: Dieter Dahlke