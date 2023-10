Tennis spielen ‐ Kameradschaft leben

Mit Stolz blicken wir auf ein erfolgreiches Tennisjahr 2023 zurück. Mit sieben Mannschaften konnten wir die Verbandsrunde bestreiten. Eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, Basis des Erfolges, verdanken wir dem Trainerteam um Rudi Fischer und Siggi Wohlfahrt. Unsere KIDsCup U12 (Ben Steinhart, Emil Sauter, Felix Beck, Fabio Businger, Max Czanek, Leo Bengel, Silas Bohner, Nils Schönle) belegten in einer Siebener-Gruppe den dritten Platz. Die Juniorinnen U15 traten mit Sina Frank, Lucy Steinhart, Emilia Pick, Romy Drissner, Emma Harrland an. Die Juniorinnen U18 mit Lisa Kleck, Carla Steinhart, Ana Mustapic, Lucy Steinhart, Nicola Gomeringer, Franka Horn beendeten die Spiele mit einem guten zweiten Platz. Die aktiven Damen um Cindy und Romy Gluitz, Alisa Metzger, Tatjana Guhl, Larissa Gauggel, Sarah Müller, Fiona und Maike Gomeringer, Nadine Bangert, Fabienne Bitzer, Nadine Fritz, Lisa Kleck konnten sich in der Bezirksklasse 1 halten.

Unsere Herren um Marius Steinhart, Siegfried Wohlfahrt, Florian Flöß, Marius Kleck, Marco Metzger, Michael Kromer, Alex Businger erkämpften den fünften Platz punktgleich mit dem Tabellendritten. Die H55 sowie die H65 spielten jeweils in einer Dreier-Gruppe in einer Hin- und Rückrunde. Die Gegner waren aus Laupheim, Langenau, Wiblingen und Tailfingen. Verletzungsbedingt mussten die H55 sich mit Spielern der H65 verstärken. Trotz aller Anstrengungen konnte nur der letzte Platz belegt werden. Die H65 siegten in Wiblingen und zu Hause gegen Tailfingen, die Rückspiele wurden verloren.

Unsere Jüngsten ließen es sich nicht nehmen, zum Schluss der Saison bei einem Kleinfeldturnier in Altshausen anzutreten und Wettkampferfahrung zu sammeln. Fanni und Rosa Schüle, Lenny Metzger, Benedikt Fritz, Mattis Ziegler, Lena Becker, Tina Bohner hatten ihren Spaß.

Bei der von Marco Metzger und Rudi Fischer organisierten Vereinsmeisterschaft nahmen 35 Spieler teil. In den jeweiligen Altersklassen gab es folgende Sieger: Aktive: Marius Steinhart im Endspiel mit Siggi Wohlfahrt, H55: Roland Walzer mit Roland leicht, H65: Rudi Fischer mit Gerhard Flöß, U18: Lisa Kleck mit Franka Horn U15: Sina mit Emilie Pick.

Der Saisonabschluss wurde mit dem Genuss von Schweinshaxe und „Flüssigem“ gefeiert. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Kameradschaft in der Spielgemeinschaft mit Hettingen und Veringenstadt sind hervorzuhebende Merkmale in einer ortsübergreifenden Gemeinschaft.