Tennis-Schnupperkurs für Erwachsene beim TC Sigmaringen

Der TC Sigmaringen bietet erstmals in der Vereins-Geschichte einen mehrwöchigen Schnupperkurs für Erwachsene an, die schon immer einmal in den Tennissport schnuppern wollten.

Ab dem 20. Januar immer samstags um 14 Uhr können Interessierte in 10 Stunden voller Spaß und Sportgeist die Grundlagen des Tennissports bei einem erfahrenen Tennistrainer erlernen.

Die Kosten dafür liegen entweder bei 95 Euro im Angebot 1 und 350 Euro im Angebot 2. Der Unterschied liegt darin, ob lediglich die Trainerstunden mit einem Leihschläger absolviert werden möchten oder ob die Personen direkt einen Tennisschläger mitkaufen und eine einjährige Mitgliedschaft beim TC Sigmaringen abschließen möchte.

Wenn Sie Interesse an einem Schnupperkurs haben, melden Sie sich gerne bei uns unter 0160 93074218 oder besuchen Sie unsere Homepage. Wir freuen uns auf Sportbegeisterte und viel Spaß auf der Anlage des TC Sigmaringen.