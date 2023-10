Teambuilding an der Willi-Burth-Schule

An der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau fanden zu Beginn des neuen Schuljahres die jährlich stattfindenden Teambuildiung-Aktivitäten für die neuen Vollzeitklassen statt. Ziel ist es, den an der Schule neuen Schüler einen guten Start in dem unbekannten Umfeld zu bieten, indem sie sich besser kennenlernen und den Zusammenhalt innerhalb der Klasse stärken.

Die Teambuilding-Aktivitäten, geleitet von der Schulsozialarbeiterin des Berufsschulzentrums, Kathrin Buck, starteten für die einzelnen Klassen mit verschiedenen „Eisbrecher“-Spielen in der Turnhalle. Diese Spiele wurden so gestaltet, dass sie die Kommunikation, Kooperation und den Teamgeist förderten. Beispielsweise hatten die Schüler im „Kennenlern-Bingo“ die Möglichkeit, über ihre Hobbys und Interessen zu sprechen und so Gemeinsamkeiten zu entdecken. In die verschiedenen Übungen und Aufgaben wurden die unterschiedlichen Stärken der Schüler:innen mit einbezogen und ihre Fähigkeiten zur Problemlösung und zum effektiven Arbeiten im Team weiterentwickelt.

Ergänzend zu den Aktivitäten in der Turnhalle konnte die AVdual- und VABO-Klasse im Hochseilgarten des Haus Nazareth in Sigmaringen ihre Grenzen überwinden und das „Wir-Gefühl“ stärken. Auch die Eingangsklasse des Technischen Gymnasiums war im Rahmen ihrer dreitägigen Kennenlernfahrt in der Erlebniswelt „Out & Back“ in Sigmaringen im Hochseilgarten unterwegs. Das Besondere an diesen pädagogischen Hochseilgärten ist, dass die Herausforderungen in schwindelerregender Höhe oft nur durch Teamarbeit zu bewältigen sind. Kooperation, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung sind gefordert, um den Hochseilgarten erfolgreich zu erklettern.

Alle Aktivitäten haben dazu beigetragen, dass die Schüler:innen sich außerhalb des Klassenzimmers erleben durften und den Herausforderungen des Schuljahres gestärkt begegnen können.