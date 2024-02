Tag der offenen Tür an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule

Die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule öffnete kürzlich ihre Türen für einen informativen und unterhaltsamen Tag der offenen Tür, den kulturFRÜHLING, in der Allemannenhalle in Herbertingen. Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an.

Die Schulband eröffnete den kulturFRÜHLING musikalisch mit dem Song „Lieblingsmensch“ unter der Leitung von Michael Haag und Johannes Zell. Die Moderatoren des Tages, Leonie und Jannik aus der Klasse 8b, präsentierten stolz die Besonderheiten ihrer Schule. Die Vorbereitung auf Klassenarbeiten mit dem „RFT“ (Ready for test), das Arbeiten auf den drei verschiedenen Niveaus und das Lerntagebuch, in dem Lehrkräfte Rückmeldungen zum Schulalltag und Lernen geben, gehörten zu den herausragenden Merkmalen.

Eine beeindruckende Akrobatikaufführung der Sechstklässler unter der Leitung von Joachim Eckstein und Michael Hartleb begeisterte das Publikum, gefolgt von einem Auftritt der Schulband, die den Song „Applaus“ zum Besten gaben. Linda Bayer, die Schulsozialarbeiterin, stellte im Anschluss ihre vielfältige Arbeit vor und präsentierte einen Schulfilm, den sie gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern im Fach „GPS“ (Gemeinsam Persönlichkeit stärken) erstellt hat.

Zwei engagierte Sechstklässler teilten ihre Erfahrungen im Fach „GPS“ zum Thema „Podcast“. Ausschnitte aus dem noch nicht veröffentlichten Schulpodcast gewährten u.a. Einblicke in die persönlichen Beweggründe einzelner Lehrkräfte, warum sie den Lehrerberuf ergriffen haben.

Die Abschlussrede hielt Rektor Markus Geiselhart, der die Besucher ermutigte, sich wohlzufühlen und den Austausch mit den Lehrkräften zu suchen. Er dankte der Gemeinde, der Narrenzunft, den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften, die diesen Tag der offenen Tür möglich gemacht haben.

Mit Hilfe von Wegweisern wurden die Gäste anschließend durch die Schulgebäude geleitet, wo sie in verschiedenen Räumen eine Vielzahl an Aktivitäten entdecken konnten. Ein Bewegungsparcours, eine Torwand, eine Kunstausstellung, naturwissenschaftliche Versuche, Crêpes, Essen und Getränke, Informationstafeln zu den Sprachen, ein Schulquiz und vieles mehr sorgten für abwechslungsreiche Eindrücke.

Der Tag der offenen Tür war somit nicht nur informativ. Er zeigte auf beeindruckende Weise die Vielfalt und Lebendigkeit der Schule.