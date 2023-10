GV Ostrach beteiligt sich an „Deutschland singt“

„Mit dem gemeinsamen Singen am 3. Oktober feiern Menschen in ganz Deutschland die Einheit unseres Landes. Es ist zugleich ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Zusammenhalt in Europa“, beschreibt der Schirmherr, der Präsident des deutschen Bundesrates und Erster Bürgermeister der freien Hansestadt Hamburg Peter Tschentscher die Ziele dieser Aktion. In diesem Jahr sind fast 300 Chöre und Gruppen dem Aufruf für dieses bundesweite musikalische Beteiligungsprojekt zum Tag der Deutschen Einheit gefolgt, darunter auch die Verantwortlichen des Gesangvereins Ostrach.

Die beiden Initiatoren Irina Maier und Franz Kerle hatten dazu in das Dorfgemeinschaftshaus nach Tafertsweiler eingeladen. Auch wenn sich mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Beteiligung in Grenzen hielt, waren es zwei Stunden, die von Erinnerungen geprägt waren, aber auch Hoffnungszeichen setzten. In seiner Begrüßung erinnerte Franz Kerle an das Wunder der friedlichen Revolution, die mit der die deutsch-deutsche Teilung beendete wurde.

Die Besonderheit dieser Kampagne ist, dass bundesweit dasselbe generationen- und kulturübergreifende Liedgut gesungen wurde. Als Zeichen für Antirassismus in verschiedenen Sprachen, auch in ukrainisch und russisch als Zeichen für Frieden. Der Gospel „O Happy Day“, der Hit der Toten Hosen „Tage wie diese“, das deutsche Volkslied „Die Gedanken sind frei“, aber auch das geistliche Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ nach dem Gedicht des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, waren ebenso wie das israelische Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“ Lieder, die von Irina Maier am E-Piano begleitet, gemeinsam gesungen wurden.

Ergänzend und passend dazu die Zeitzeugenberichte, die bewusst machten, wie große Politik die Lebenssituation der Menschen beeinflusst. Beispielsweise der Bericht von Pfarrer Jan Eckhoff, der lebhaft die überbordende Freude am Abend des Mauerfalls schilderte. Mit der Nationalhymne und der Europahymne endete das Projekt „Deutschland singt und klingt“ in Tafertsweiler.