Brian & Friends spielen Unplugged-Rock in Tafertsweiler

Brian & Friends treten am Samstag, 18. November, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler auf. Die Musiker präsentieren Rocksongs unplugged.

Brian aka Jens Baur aus Völlkofen war Lead-Gitarrist der Gögener Crossover-Band Chaindogs. Zuletzt spielte er in der AC/DC-Coverband Powerage in Vertretung für den verletzten Gitarristen in der Ravensburger Zehntscheuer und in der Kultkneipe Räuberhöhle. Brian bestreitet den Abend in Tafertsweiler zusammen mit der Sängerin Verena Fuchs. Sie stand zehn Jahre lang bei der Bad Saulgauer Coverband Midnight Special auf der Bühne.

Die Bewirtung erfolgt durch die Dorfgemeinschaft Tafertsweiler. Der Eintritt ist frei. Der Hut für Spenden geht herum.