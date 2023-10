SV Heudorf hat vier neue lizenzierte Übungsleiterinnen

Der Sportverein Heudorf darf sich bei den vier neuen staatlich geprüften „Übungsleiterinnen C“ für den Kinder- und Jugendbereich recht herzlich bedanken für die in mehreren Stufen durchgeführte Ausbildung. Caroline Baur, Lea Maichel, Martina Zimmerer und Kristin Röck haben ihre Freizeit geopfert und teilweise noch Urlaub genommen, um diese Ausbildung durchzuführen. Die komplett vom Sportverein Heudorf finanzierten Kurse tragen zur weiteren Optimierung und Qualitätsverbesserung unserer Sportangebote in dem Kinder- und Jugendbereich bei. Daher sind unsere Kinder- und Jugend-Übungsgruppen zur Zeit sehr gut besucht und viele Teilnehmer kommen auch aus den umliegenden Gemeinden und Städten zu uns. Dies zeigt die hohe Motivation und fachliche Qualität unserer Übungsleiter/innen. Wir werden weiterhin in die Qualität unserer Übungsgruppen und Übungsleiter/innen investieren, denn die Jugendarbeit ist die Zukunft unseres Sportvereines.

