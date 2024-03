SV FLEISCHWANGEN goes BUNDESLIGA

Mittendrin statt nur dabei. Ein besonderes Fußballspiel durften unsere F-Jgd-Kids am ersten März-Wochenende erleben: Bei Bundesligaspiel FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt waren die Kids nicht nur als Zuschauer dort, sondern durften mit den Profis als Einlaufkinder mit ins Stadion einlaufen.

Für die Kinder, von denen die meisten das erste Mal im Stadion waren, ein absolutes Highlight. Schon bei der Hinfahrt merkte man einigen die Aufregung, die sich auch während der Wartezeit vor dem Stadion nicht besserte, an. Immer wieder die Fragen: „Wann geht`s endlich los? Wie lange noch? Mit wem dürfen wir einlaufen?“ Dann endlich ging’s los: die Kids wurden abgeholt und durften in die Katakomben der Voith-Arena - dorthin, wo sonst nicht jeder hinkommt.

In einer Umkleidekabine durften sich die Kids umziehen. Hier gab es dann noch eine kleine Einweisung über den Ablauf des Einlaufens und in der Mixed-Zone, vor dem Spielertunnel, durfte man sich dann in einer Reihe aufstellen. Auch mit dabei waren hier die Kids des FC Rot Weiß Langen aus Österreich.

Und jetzt ging es los: die Profis kamen, nahmen die Kids an die Hand und gemeinsam liefen sie ins ausverkaufte Stadion ein. Zusammen mit den Frankfurtern Fußballern wurde fleißig den Zuschauern zugewunken und dann gings auch schon zurück in die Umkleide, wo man sich wieder umzog. Anschließend wurde zusammen, bei Stadionwurst und Getränk, das Spiel angeschaut. Nach dem Spiel konnte man in viele glückliche Kindergesichter sehen und man machte sich zufrieden wieder auf den Heimweg.

Fazit: Ein durchweg gelungener Ausflug zu unseren Vereinsfreunden nach Heidenheim!