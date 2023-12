SV Braunenweiler ernennt Willi Dirlewanger zum Ehrenmitglied

Am vergangenen Samstag hat der SV Braunenweiler im Rahmen seiner Weihnachtsfeier Willi Dirlewanger zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorsitzende der Turnabteilung Harald Schulz hielt in der Laudatio an Willi Dirlewanger einige Eckdaten fest. Seit der Gründung des Vereins 1967 (Eintragung ins Vereinsregister 1969) ist Willi Dirlewanger Mitglied und damals Jugendspieler beim SVB. Noch als aktiver Spieler übernahm Willi Dirlewanger von 1981 bis 1990 das Ehrenamt des Spielausschussvorsitzenden. Von 1990 bis 1992 war er 3. Vorstand und von 1992 bis 1994 stellvertretender Jugendleiter. Nach dem Bau des Bürgersaals im Jahre 1990, sehnten sich die Bürger nach einer sportlichen Betätigung außerhalb des Fußballplatzes, wodurch man 1991 begann Übungsstunden im Bürgersaal anzubieten. 1994 wurde der Beschluss gefasst die Turnabteilung im Sportverein zu gründen. Treibende Kraft und Vorsitzender der Turnabteilung war Willi Dirlewanger und hielt dieses Amt zwei Jahrzehnte inne. Zudem war Willi Dirlewanger über 30 Jahre Übungsleiter beim Männerturnen und erhält dafür die Ehrenurkunde des Schwäbischen Turnerbunds. Willi selbst bedankte sich für die Ehrung und betonte, dass er seine Ehrenämter stets mit Spaß ausgeführt habe und tat dies auch immer im Hinblick den zukünftigen Generationen im Ort etwas anbieten zu können. Heute ist die Turnabteilung fester Bestandteil des SV Braunenweiler und nicht mehr wegzudenken. Neben Kinderturnen, Rope-Skipping, Yoga, Männerturnen und Seniorenturnen sind es auch die jährlichen Events, die den SVB und den Ort Braunenweiler bereichern.

