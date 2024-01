Das neue Jahr wird im Kreis Sigmaringen ein Super-Wahljahr: Neben den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni werden mindestens sieben Rathauschefs neu gewählt. Was die Bürger im Super-Wahljahr erwartet. Ein Überblick.

Rücktritte in Bingen und Hettingen

Außerplanmäßig muss in drei Gemeinden neu gewählt werden. Wegen der Rücktritte von Jochen Fetzer (Bingen) und Dagmar Kuster (Hettingen) werden die Wahlen in diesen Gemeinden vorgezogen. Marco Potas, Gabriel Hungerbühler und Joachim Kirschbaum bewerben sich in Bingen, gewählt wird am Sonntag, 21. Januar.

In Hettingen bestimmen die Bürger am 24. März einen Nachfolger für Dagmar Kuster, die vorzeitig aufhören wird. Bewerbungen werden in Hettingen seit Ende Dezember angenommen; bislang sind noch keine Kandidaten öffentlich in Erscheinung getreten.

Zeit des Übergangs in Beuron

Unklar ist noch, wie es in Beuron weitergeht. Übergangsweise wird der zum Bürgermeister von Bad Saulgau gewählte Raphael Osmakowski-Miller die kleinste Gemeinde im Kreis weiterführen. Zum 1. Februar wird Osmakowski-Miller sein Amt in der größten Stadt des Landkreises antreten. Nach derzeitigem Stand wird sich Beuron auf eine mehrmonatige Zeit des Übergangs einstellen müssen. Angedacht ist, dass der künftige Bürgermeister nach den Kommunalwahlen am 9. Juni gewählt wird, schildert Gesine von Bischopinck von der Gemeindeverwaltung den Zeitplan.

Grund für den langen Vorlauf: Nach einem Personalwechsel im Rathaus soll die Arbeit besser verteilt werden. „Wenn wir an einem Termin wählen, werden wir dem neuen Bürgermeister nicht gerecht“, begründet von Bischofpinck, warum es zwei Wahltermine geben soll. Nach derzeitigem Stand ist der 30. Juni als Termin für die Bürgermeisterwahl geplant. Ob der künftige Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich arbeiten soll, will der Gemeinderat im Januar entscheiden.

Bürgermeister von Scheer will weitermachen

Amtsinhaber Lothar Fischer hat angekündigt, dass er sich für eine zweite Amtszeit in Scheer bewerben möchte. Der Wahltermin ist auf den 18. Februar festgelegt, die Bewerbungsfrist in Scheer endet am 22. Januar. Trotz einer Krebserkrankung will Fischer Bürgermeister bleiben.

Allerdings hat der 55-Jährige angekündigt, dass er in den kommenden Monaten seine Präsenz reduzieren wird. Wegen eines Hirntumors befindet sich der Bürgermeister im Sigmaringer Krankenhaus in Behandlung. Der Wahlkampf im herkömmlichen Sinne fällt deswegen aus.

Drei Kandidaten in Schwenningen

Drei Männer wollen Nachfolger von Roswitha Beck in Schwenningen werden: In der Gemeinde auf dem Heuberg wird am 4. Februar ein neuer Rathauschef gewählt. Florian Lessner und Thomas Blažko stammen aus der Gemeinde, Ewald Hoffmann ist ehrenamtlicher Ortsvorsteher in der Nachbargemeinde Benzingen. Die Amtsinhaberin tritt nach acht Jahren ab.

Neuanfang in Hohentengen

Im Herbst 2024 wird in Hohentengen ein neuer Bürgermeister gewählt: Der derzeitige Stelleninhaber Peter Rainer kündigte Ende November an, dass er sich nach zwei Amtszeiten zurückziehen wird. Ein schwerer Gang sei das für ihn gewesen, vor der Bekanntgabe „musste ich richtig mit mir kämpfen“, sagte Rainer, als er die Entscheidung öffentlich machte. Gesundheitliche Warnsignale und die Befürchtung, nicht mehr 100 Prozent geben zu können, hätten ihn zum Rückzug veranlasst.

Mengen Stefan Bubeck will sich entscheiden

Die zweite Amtszeit von Bürgermeister Stefan Bubeck in Mengen endet Anfang Oktober. Nach derzeitigem Stand wird in Mengen der Reigen der Bürgermeisterwahlen im Kreis Sigmaringen beendet.

Ob der 54-Jährige Bürgermeister von Mengen bleiben möchte, ist derzeit noch offen. Laut Pressesprecherin Anne Laaß will Bubeck sich im Februar oder März erklären. Ebenfalls in diesem Zeitraum wird der Gemeinderat die Modalitäten für die Wahl klären. Voraussichtlich wird in Mengen im Juli gewählt werden.