SV Sulmetingen verliert in letzter Minute

Der SV Sulmetingen hat in der Fußball–Landesliga das Auswärtsspiel beim TSV Straßberg mit 3:4 (1:2) verloren. Für den TSV war es der dritte Sieg im dritten Spiel, während der SVS weiter auf den ersten Dreier wartet.

„Das ist eine sehr bittere Niederlage. Die zweite Halbzeit war richtig gut, wir haben viele Chancen rausgespielt und auch genutzt. Und dann gehen wir in letzter Minute ohne Punkt nach Hause. Ein 3:3 wäre verdient gewesen“, bilanzierte SVS–Spielertrainer Jan Deiss.

Sulmetingen erwischte einen guten Start und ging durch Dominik Martin (10.) in Führung. Danach dominierte Straßberg. Connor Hertrich (18.) traf zum 1:1. In Minute 43 kam Pietro Fiorenza gegen Marcel Miller im Strafraum zu Fall, Stefan Bach verwandelte den Elfmeter zum 2:1. Kurz zuvor hatte der SVS eine Topchance vergeben, als Deiss und Martin allein auf das TSV–Tor zugelaufen waren (40.).

In Hälfte zwei war Sulmetingen am Drücker, fing sich aber ein Kontertor zum 1:3 durch Hertrich (52.) ein. Martin zeichnete für das 2:3 (80.) und per Foulelfmeter für das 3:3 (85.) verantwortlich. Dann sah Deiss Gelb–Rot wegen wiederholten Foulspiels (88.). „Das war eine zu harte Entscheidung“, sagte er später. Den Schlusspunkt zum 4:3 für den TSV setzte Erik Wizemann (90. +4). Am nächsten Freitag empfängt der SVS nun im Stadtderby Olympia Laupheim (Anstoß: 18 Uhr).

Die Partie im Stenogramm:

TSV Straßberg — SV Sulmetingen 4:3 (2:1). SVS: Marco Pohl — Wesinger (90. +3 Y. Werz), M. Stöferle (68. Ehe), Herre, Deiss — Miller (60. Gapp), Gashi, Guther, Brehm, Manuel Pohl — Martin. Tore: 0:1, 2:3, 3:3 Dominik Martin (10., 80., 85./FE), 1:1, 3:1 Connor Hertrich (18., 52.), 2:1 Stefan Bach (43./FE), 4:3 Erik Wizemann (90. +4). SR: Ismail Halici (TSV Pfuhl). Z.: 111. Bes. Vork.: Gelb–Rot für Jan Deiss (88./SVS, wdh.Foulspiel).