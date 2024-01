Welthits wieder im schwäbischen Original

Die Dorfgemeinschaft Storzingen veranstaltet seit nunmehr fast zwölf Jahren jährlich ein bis zwei Rockkonzerte. Größtenteils treten regionale Bands auf, aber auch bekanntere Acts sind schon in Storzingen gewesen. So auch wieder am Freitag, 12. Januar. An diesem Abend gastiert die Franz Mayer Experience. War ihr letzter Auftritt noch beim Abschluss der SWR1-Hitparade in Stuttgart, ist einer der nächsten Auftritte in Storzingen. Wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt ist kein geringerer als die Schwoba-Rock Legende Alex Köberlein.

Schon mehrfach in Storzingen zu Gast mit seiner ehemaligen Band Grachmusikoff, ist er diesmal mit einer ganz neuen Besetzung vor Ort. Er und seine vier Rottweiler haben sich nichts weniger vorgenommen als alte Welthits und Rockklassiker wieder ins schwäbische Original zu übersetzen. Englischsprachige Poplyrik sei „in Wahrheit nur eine schlechte Übersetzung des Schwäbischen“, ist sich die Band sicher. Man hat es immer geahnt, die meisten großen Hits der Popgeschichte sind geklaut. Schnöde abgekupfert von ursprünglich schwäbischen Songs aus dem letzten Jahrhundert. Vor allem amerikanische und englische Besatzungssoldaten nahmen mit was sie konnten. So entstanden Welthits wie „Rebel yell“, „Locomotive Breath“ oder „Baker Street“, während die Original-Musik aus dem schwäbischen Untergrund fast in Vergessenheit geriet.

Was aber dann als coole, fast surrealistisch anmutende englischsprachige Poplyrik gerühmt wurde, ist in Wahrheit nur eine schlechte Übersetzung des schwäbischen Originals. So wurde aus der klaren Aussage „Mein Vaddr war n harda Hond“ das eher betuliche „Papa was a Rolling Stone“ (Papi war ein rollender Stein). Das soll nun geradegerückt werden. Alex Köberlein (voc,fl,sax), bekannt von Schwoißfuaß und Grachmusikoff, begibt sich mit Ralf Trouillet (bs, voc), Joo Aiple (dr), Matze Reimann (git), Steff Hengstler (key) auf „die wohl größte kulturelle Rettungsmission der schwäbischen Popgeschichte“, heißt es seitens der Band.

Das Konzert findet am Freitag, 12. Januar, in der Weckensteinhalle in Storzingen statt. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf bei Getränke Nolle in Stetten a.k.m und bei B. Pozzi (Telefon 0170/3524464) 19 Euro und an der Abendkasse 23 Euro. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Für das leibliche Wohlbefinden sorgt „La Piazza di Fabio“ mit leckeren Pizzas und Dennetle. Veranstalter ist die Dorfgemeinschaft Storzingen.