Konzert mit „Franz Mayer-Experience“

Bruno Pozzi, Ortsvorsteher von Storzingen, hat es wieder einmal geschafft, ein besonderes musikalisches Event in das Dorf am Ufer der Schmeie zu holen. „Franz Mayer-Experience“ nennt sich die Band, hinter der kein geringerer als Alex Köberlein steckt - für Fans des Schwabenrocks unvergessener Gründer der Mundartrockgruppen „Schwoißfuaß“ und „Grachmusikoff“.

Mit seiner neuen Gruppe ließ Köberlein die Weckensteinhalle beben und erhob Anspruch auf nichts Geringeres als „die wohl größte kulturelle Rettungs-Mission der schwäbischen Popgeschichte“. Denn er machte klar: „Englischsprachige Poplyrik ist in Wahrheit nur schlechte Übersetzung des schwäbischen Originals“.

Wer es bis jetzt noch nicht gewusst hat, konnte es nun bei diesem Konzert trommelfelleinprägsam und stereotonal verinnerlichen: Die meisten großen Hits der Popgeschichte sind geklaut, schnöde abgekupfert von ursprünglich schwäbischen Songs aus dem letzten Jahrhundert. Köberlein befand, dass amerikanische und englische Besatzungssoldaten damals nahmen, was sie in Schwaben gehört hatten.

So entstanden Welthits wie „Rebel yell“, „Locomotive Breath“ oder „Baker Street“, während die Originale aus dem schwäbischen Untergrund fast in Vergessenheit geriet. So sei aus der klaren Aussage „Mei Vadder war an harte Hond“ das harmlose „Papa was a Rolling Stone“ geworden.

Jedenfalls war der Abend ein Streifzug durch die komplette Rock’n’Roll Roll Geschichte geworden. Mit sehr viel Humor sind auf das Zwerchfell abzielende Art Hits von den Stones, Jethro Tull und viele mehr aufs humoristische Korn genommen worden.

Die Klasse und Vielseitigkeit der „Franz Mayer Experience“-Bandnist ist spätestens bei dem Song „Das Fenster“ der „City Rockband“ jedem klar geworden. Gesungen vom Bassisten Ralf Trouillet war das Lied ein Beispiel für perfektes Zusammenspiel zwischen der klassischen Querflöte gepaart mit Matze Reimanns Elektrogitarrensound, unterstützt von Steff Hengster am Keyboard und Joo Apple am Schlagzeug.

So war sich das Publikum in der gut gefüllten Weckensteinhalle einig, dass es ein toller Abend war. „Gut gelaunte Gesichter und absolute Zufriedenheit bei der Band waren ein sicheres Zeichen dafür“, sagte Bruno Pozzi, der die Besucher lobte, die auch nach dem Konzert beim Abbau der Anlage halfen.

Die Dorfgemeinschaft Storzingen als Veranstalter, sei sehr zufrieden, meinte Pozzi, trotz des doch eher schleppenden Vorverkaufs. Erst zwei Tage vor dem Konzert habe es sich dann abgezeichnet, das genügend Musikliebhaber sich einfinden werden, damit sich der Abend rechnet. Dass dies jetzt doch schon zum elften Mal gelungen ist, sei vor allem den treuen Fans zu verdanken „die bereit sind für handgemachte Kleinkunst auch noch ein paar Euro zu bezahlen“, freute sich Pozzi.