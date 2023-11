Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Storzingen mit knapp 30 Ausstellern findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, jeweils ab 13 Uhr in und um das Gemeindehaus Weckenstein statt.

Jeweils um 13 Uhr wird es einen Weihnachtsbaumverkauf geben. Ab 17 Uhr werden Lichter um das Gemeindehaus leuchten und um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus vorbei, um Kindern kleine Geschenke zu bringen.

Am Sonntag wartet um 14.30 Uhr ein Zauberprogramm für Kinder, der Eintritt ist frei. Auf dem Weihnachtsmarkt werden verschiedene Speisen, wie Schupfnudeln, Würste und Denneten angeboten.