Vier Chöre begeisterten die Gäste

Nach den Flauten der Corona-Jahre freuten sich die Akteure des Stettener Männergesangvereins Liederkranz, unter der Leitung von Detlev Siber, endlich wieder einen Liederabend ausrichten zu können. Dazu hatten sie mit dem Gospelchor Joyful Singers aus Bad Saulgau sowie den Männergesangsvereinen aus Laiz und Straßberg eingeladen, um mit neuer Kraft und frischem Wind in den Segeln das Meer der musikalischen Weiten neu zu erobern.

Das taten die Chormitglieder dann auch mit sichtlicher Freude am Gesang und neuen tonalen Rhythmen. Die Männerchöre aus Stetten a.k.M und Straßberg, beide unter der Leitung von Detlev Siber, hatten zum ersten Mal einige Shantylieder im Repertoire. Mit Shanty-Rock-Songs der deutschen Band „Santiano“ und dem legendären neuseeländischen Walfängerlied „Wellerman“, ‐ Solist war hierbei der Schriftführer des Vereins, Wolfgang Löffler, eine echte „Landratte“ vom Heuberg ‐ lösten die singenden Männer Beifallsstürme und Zugaberufe aus. Aber auch die Musketiere ließen sich an diesem Abend auf der Bühne des Soldatenheims „Haus Heuberg“ blicken. In Gestalt der Straßberger Sänger beschworen sie im Folk-Rock-Song der Rockband „DArtagnan mit dem Song „Komm mit“ die Freundschaft und den Zusammenhalt.

Unter dem Dirigat von Alexander Schleinitz-Kamps schlug der Bad Saulgauer Gospelchor Joyful Singers ganz andere Töne an. Neben Spirituals nahmen sie das Publikum beispielsweise mit dem Lied „Aya Ngena“ mit zum Volk der Zulus. Verdeutlichte dieses Lied die Lebensfreude erinnerten die Bad Saulgauer mit dem indianischen Thema „The earth is my mother“ eindringlich daran, die Erde als Mutter allen Lebens auch wie eine Mutter zu behandeln. Die Joyful Singers setzten fraglos ganz besondere Glanzlichter. Der Männergesangsverein Laiz, ebenfalls unter der Stabführung von Schleinitz-Kamps, fächerte als Gegengewicht dazu mit „Die Gedanken sind frei“ oder „Fröhliches Ständchen“ klassisches Liedgut auf, wobei auch Reinhard Meys „Diplomatenjagd“ seinen Platz in diesem Genre bereits gefunden hat, ebenso sein Gedankenflug „Über den Wolken“. Aber auch Songs von Udo Jürgens („Ich war noch niemals in New York“), „Lass die Sonne in dein Herz“ von Ralf Siegel oder Hanne Hallers bekannter Song „Für alle“ bereicherten den Liederabend.

Das weit gespannte Repertoire aller beteiligten Chöre entführte die Gäste unter anderem mit dem Song von Hubert von Goisern sowohl „Weit, weit weg von hier“ über die Weltmeere nach Afrika zum schlafenden Löwen in der Nacht („The Lion sleeps to night“) bis zurück zum „Abendfrieden“ in der Heimat und dem unvergleichlichen „Halleluja“ von Leonard Cohen. Am Ende des Abends holte Schleinitz-Kamps augenzwinkernd zweideutig „alle die ,Mit-Glied’“ sind, nur die dürfen mitsingen“ auf die Bühne, um als reiner Männerchor als Schlusslied das „Morgenrot“ zu besingen.