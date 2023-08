Schulzentrum verliert gleich drei prägende Pädagogen

Es war ein Abschied, der unter die Haut ging. Mit Ende des Schuljahres musste die Verwaltung des Schulzentrums Stetten am kalten Markt unter der Leitung von Rektor Christof Probst etliche Lehrkräfte verabschieden, darunter drei besonders wichtige Pädagogen, die wesentlichen Einfluss auf Schüler–, Lehrer– und Elternschaft hatten.

Allen voran Schulsozialarbeiter Tobias Buck, der in seiner über achtjährigen Arbeit dem Schulzentrum einen tiefen Stempel aufgedrückt hat. Wie sehr, war nicht nur den Laudationen des Rektors — „Dich zu ersetzen, ist beinahe unmöglich!“ — und von Konrektor Jürgen Lebherz zu entnehmen, sondern insbesondere der Reaktionen der Kinder. Am Ende der offiziellen Verabschiedung umringen die Kinder, zum Teil inbrünstig weinend, den Scheidenden, und ließen den Eindruck eines emotionalen Trümmerfelds entstehen, das Buck, aber auch Leonhard Löffler, der fünf Jahre mit Buck zusammengearbeitet hat, hinterlassen haben.

Tobias Buck hatte das Schulleben mit vielen Aktionen, Hilfsangeboten und kreativen Neuerungen bereichert, sagte der sichtlich bewegte Konrektor. „Toby wird nicht nur wegen seiner herausragenden Arbeit am Schulzentrum fehlen, „sondern auch als Mensch“. Er sei Ansprechpartner in allen Belangen gewesen, war sozialer Ratgeber für Lehrer, Eltern und Schüler, der durch seine ambitionierter Art eine erfolgreiche Schulsozialarbeit am Stettener Schulzentrum tief verankert und somit unverzichtbar gemacht hat. Entsprechend überreichte Elternvertreterin Miriam Reinhold, die ebenfalls mit den Tränen kämpfte, dem Schulsozialpädagogen einen symbolischen Anker, jedoch mit abgerissenem Seil, dass wohl deutlich machen sollte, dass das soziale Flaggschiff „Toby“ den sicheren Hafen des Stettener Schulzentrums unvermutet verlassen hat.

Tatsächlich ist die Nachricht von Bucks Kündigung erst etwa eine Woche vor den Sommerferien publik geworden, so dass alle Beteiligten davon überrascht worden sind. Auf die Frage an den Rektor, ob Aussicht auf adäquate Nachfolge bestehe, meinte Probst nur schmallippig: „Buck kann niemand ersetzen, und nein, wir haben noch keinen auf dem Zettel“. Über die Hintergründe von Bucks überraschenden Weggang war nur zu erfahren, dass er sich noch einmal neu orientieren möchte und in der Nähe seines Wohnorts Langenenslingen eine neue Wirkungsstätte gefunden habe. Probst: „Sollte es doch gelingen, eine annähernd vergleichbare Kraft zu finden, wird es Jahre dauern, bis das Vertrauensverhältnis zwischen Schulsozialarbeit und Kollegium derart belastbar ist, wie es mit Buck der Fall war“. Aber es bleibe ihm nichts anderes übrig, „als ihn schweren Herzens ziehen zu lassen!“

Gleichzeitig mit Buck wurde auch Leonhard Löffler verabschiedet, der zu Beginn als FSJ–Kraft an der Schule tätig war und dann als dual Studierender im Studienfeld Sozialarbeit mit Schwerpunkt Netzwerk und Sozialraumarbeit. Noch im Mai hatte er mit Buck das innovative Inklusionskonzept „International Youth Club“ im Gemeinderat vorgestellt, das fremdsprachigen Kindern mit neuartigen Lehr– und Lernmethoden einen schnelleren und leichteren Weg in die hiesige Sprach– und Kulturwelt erschließen soll.

Neben diesen beiden verliert das Schulzentrum mit Julio Becerra eine weitere beliebte Lehrkraft. Probst: „Mit ihm verliert die Schule mehr, als mir lieb ist“. Er würdigte den Sportlehrer, der seit 2018 dem Kollegium angehörte, als eine Fachkraft, die auf einzigartige Weise die Jugendlichen für den Sport, insbesondere Basketball, zu begeistern wusste. Er habe die Fähigkeit gehabt, auch bei Regelverstößen der jungen Leute so zu kommunizieren, dass Folge geleistet wurde, sich aber niemand verletzt fühlte. Der Rektor hielt für Becerra „jederzeit die Tür offen, sollten Sie das Bedürfnis haben, nach Stetten zurückzukommen“. Verabschiedet wurde auch die Klassenlehrerin der 7.2, Ina Christlbauer, die für ein Jahr von der Realschule Meßkirch an die Stettener Schule abgeordnet worden war. Ilona Nobik–Scheel war zwei Jahre lang Musiklehrerin am Schulzentrum. „Sie haben vermocht, beinahe alle Lernpartner für Musik und den Umgang damit zu begeistern“, so Probst. Mit Elke Henle verabschiedete Probst eine vielseitige Lehrerin des Wahlpflichtfachs „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ in den Ruhestand. Der junge Leif Bauer absolvierte in Kooperation mit dem TSV Stetten a.k.M. ein freiwilliges soziales Jahr am Schulzentrum, das nun zu Ende gegangen ist

Info: Die Schulsozialarbeit, die zum 1. April 2009 am Schulzentrum in Stetten am kalten Markt im Auftrag der Gemeinde Stetten am kalten Markt installiert wurde, steht in der Trägerschaft der Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH. Die Schulsozialarbeit bietet für die rund 440 Schüler der Grundschule und der Gemeinschaftsschule sowie allen am Schulleben Beteiligten eine verlässliche und vertraute Anlaufstelle für alltägliche Sorgen, Herausforderungen sowie Unterstützung und Begleitung in Krisensituationen. (sgr)