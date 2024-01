Projektchor übergibt Spende an Kinderhospiz

Mit staunenden Ausrufen, Applaus und echter Freude reagierte der Projektchor von Dirigent Uwe Wagner aus Onstmettingen auf die „ersungene“ Spendensumme von 7645 Euro. Den symbolischen Spendencheck nahm die Leiterin und Koordinatorin des Malteser Kinder-und Jugendhospizdienstes, Sandra Rupp, aus den Händen von Projektchorinitiatorin Martina Löffler und Uwe Wagner entgegen.

„Das habe ich im Traum nicht erwartet“, sagte Sandra Rupp überwältigt. Sie dankte allen Sängerinnen und Sängern, aber auch dem Dirigenten und Martina Löffler, die durch ihre Initiative diesen Chor und das Benefizkonzert erst möglich gemacht hatte, sowie auch den tatkräftig unterstützenden Sponsoren.

„Das ist für uns ein Superstart ins neue Jahr“, sagte die im Dienst der Malteser stehende Fachfrau und ergänzte: „Das hilft uns, weitere Projekte zu verwirklichen, wie beispielsweise die Unterstützung von jung verwitweten Müttern und Vätern.“

Eigentlich hätte der Projektchor mit dem Benefiz-Auftritt am 30. Dezember aufhören sollen zu existieren, aber es kam anders. Das begeisternde Konzert hatte nicht nur dem Publikum rauschende Glücksgefühle beschert, auch die Chormitglieder waren von der Art des Singens unter Uwe Wagner so beseelt, dass sie den Chor nicht sterben lassen wollten.

Deshalb bereiten Wagner und Löffler einen zweiten Projektchor vor, der ganz besondere Glanzpunkte bietet. Gemeinsam mit dem Liederkranz Onstmettingen soll die „Große Friedensmesse“ von Gotthilf Fischer einstudiert werden, sowie weltliche Lieder wie „Sound of Silence“ oder „We are the world“.

Zudem ist in der Zeit vom 30. Mai bis 2. Juni eine Tournee geplant, bei dem die einstudierten Stücke vor großem Publikum aufgeführt werden sollen. Einzelheiten dazu gibt es beim Infoabend am Freitag, 26. Januar, im evangelischen Gemeindehaus in Onstmettingen. Für dieses Chorevent werden noch Menschen gesucht, die Freude am Singen haben und gerne mit dabei sein wollen. Die Proben zu diesem Projekt werden in Onstmettingen jeden Montagabend und in Stetten am kalten Markt jeden Dienstagabend stattfinden. Anmeldungen zum Infoabend sind per Mail an [email protected] oder per Telefon unter 0151-47 32 75 41 möglich.