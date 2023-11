Pentomino spielt für Förderprojekte in Afrika

Der Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ veranstaltet am Sonntag, 19. November, um 18.30 Uhr ein Benefizkonzert mit der Band Pentomino in der Pfarrkirche in Stetten am kalten Markt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der weiteren Unterstützung der afrikanischen Förderprojekte des Vereins in Tansania, Namibia und Marokko zugute. Die fünfköpfige, im Jahr 2020 gegründete Band mit Nadine Schieber, Philipp Burkhart, Marc Oßwald (alle aus Stetten) sowie Marco Noack aus Sigmaringen und Tim Stauß aus Albstadt ist in der Heubergregion verwurzelt. Ihr Repertoire ist umfasst verschiedene Zeitepochen und Musikgenres. Der ungewöhnliche Bandname geht auf das Spiel Tetris zurück, wo Pentominos fünf gleich große Quadrate bezeichnen, die Kante an Kante liegen. Zwischen den Musikblöcken werden Erfahrungsberichte aus dem Kinderdorf „Human Dreams“ in Tansania, über die tiertherapiegestützte Einrichtung von Nicole Mtawa nahe Windhuk/Namibia sowie über das integrative Schulprojekt „Campus Vivante“ in Marokko eingestreut.