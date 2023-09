Stetten am kalten Markt

Ostracher Gruppe „Alte Hasen“ holt den Sieg

Stetten am kalten Markt / Lesedauer: 3 min

Die Teams aus Scheer, Ostrach und Sigmaringen hatten viel Spaß bei den ersten Kreisspielen des Jugendrotkreuzes, die vom JRK Heuberg-Donautal unter der Leitung von Florian Boden (hintere Reihe, Zweiter von rechts) und seinem Stellvertreter Joshua Hehnle (links daneben) organisiert wurden. (Foto: Feuerstein )

Bei bestem Sommerwetter haben am vergangenen Samstag zum ersten Mal Kreisspiele des Jugendrotkreuzes (JRK) in der in Stetten am kalten Markt stattgefunden. Verantwortlicher Ausrichter und Initiator der Spiele war das JRK Heuberg–Donautal um Jugendleiter Florian Boden.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 12:12 Von: Schwäbische.de