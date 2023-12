Eine Person hat sich bei einem Unfall am Mittwochmittag leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Ein 25-jähriger wollte gegegn 12.30 Uhr von der Hardtstraße nach links auf die Landstraße 218 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines VW. Durch den Aufprall wurde dieser auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen Fahrer des VW zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. An den Autos entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.