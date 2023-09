Kinderhospiz-Chor sucht engagierte Mitglieder

(sz) ‐ Wenn Kinder und Jugendliche von einer lebensbedrohlichen Erkrankung betroffen sind, brauchen sie und ihre Familien besondere Unterstützung. Im Landkreis Sigmaringen leistet der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser hier Hilfe.

In Stetten a.k.M. wurde jetzt eine Initiative ins Leben gerufen, die mit einem Benefizkonzert Spenden sammeln will, um die wertvolle ehrenamtliche Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes zu unterstützen.

Martina Löffler ist die Initiatorin: „Egal, ob du bereits erfahrener Chorsänger bist oder deine Leidenschaft für das Singen neu entdeckst, wir laden dich herzlich ein, Teil dieses beeindruckenden musikalischen Projekts zu werden und die wertvolle Hilfe des Hospizdienstes für die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen“. Zu erreichen ist sie telefonisch und per Whats-App unter 01514 7327541.

Die Proben beginnen am Dienstag, 10. Oktober, und finden jeweils dienstags ab 19.30 Uhr im Gasthaus Sternen in Stetten-Nusplingen statt. Die musikalische Leitung hat der renommierte Musiker und Chorleiter Uwe Wagner, der bei der Liedauswahl verschiedene Genres und Stimmungen berücksichtigt. Und auch eine Abordnung der Danube Valley Pipe Band mit ihren Dudelsäcken wird das Konzert bereichern.

Das Konzert wird am 30. Dezember in einer der beiden Kirchen in Stetten a.k.M. stattfinden, die Generalprobe einen Tag vorher, am 29. Dezember. Der Chor wird begleitet von einer jungen Band, die bereits über Erfahrungen mit Benefizkonzerten verfügt.

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm umfasst unter anderem: Jubilate von D. Bortniansky, Happy new christmas von John Lennon, Herbei oh ihr Gläubigen, ein portugiesisches Weihnachtslied sowie weitere Titel von Dvorak, Boney M. und anderen.