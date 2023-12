Gambia ist ein kleines westafrikanisches Land am Atlantischen Ozean, das von seinem großen Nachbarn, dem Senegal, umrahmt wird. Nur wenige Deutsche kennen es so gut wie Gudrun und Roland Schindler. Das Ehepaar aus Stetten reist seit zwanzig Jahren in das westafrikanische Land, um mit ihrem Diabetesverein „The Gambia“ Erkrankte mit Insulin zu versorgen und Aufklärung zu betreiben.

Auch in diesem Jahr hat der Verein bereits Spenden durch die SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ erhalten.

Ehepaar bekommt Insulin auch von Kliniken

Insgesamt gibt der Verein 32.500 Euro für die Beschaffung von Insulin aus. Hinzu kommt ein fünfstelliger Bedarf für Essen, Bildung und ähnliches. „Das Insulin kaufen wir hier“, sagt Gudrun Schindler. Einiges erhalten die beiden aber auch kostenlos von Kliniken.

Mit Sorge beobachte das Ehepaar, dass die Lebenshaltungskosten steigen. Mit einem durchschnittlichen Job könne ein Gambier umgerechnet rund 40 Euro im Monat verdienen. Etwa genau so viel koste es, eine kleine Familie einen Monat lang mit Reis und Zwiebeln zu versorgen.

Gambias Bürger spüren nichts von den Investitionen

„Auf der Straße hat sich nichts entwickelt“, berichtet Gudrun Schindler. Laut ihr investieren zwar einige chinesische Firmen in das Land und gehen unter anderem im großen Stil auf Fischfang, „aber das sind Dinge, von denen die Gambier nichts haben.“

Isatou, Karamo und Jahou messen den Blutzucker von Diabetespatienten. (Foto: Diabetes-Projekt The Gambia )

Doch zumindest im Kleinen sehen die beiden Fortschritte. Viele ihrer Patientinnen und Patienten, die Insulin und Messinstrumente erhalten haben, seien auf dem Weg der Besserung. Dennoch gebe es Umstände, die den korrekten Umgang mit der Krankheit erschweren.

Versorgung vor Ort ist schlecht

Gudrun Schindler schildert, dass viele Gambier auf Uhren als Luxusgut verzichten, weil die finanzielle Lage so angespannt ist. Dabei ist das regelmäßige Messen des Blutzuckerspiegels für Diabetiker entscheidend.

Die zwei größten Diabetestypen Die meisten der Diabetespatienten, die Gudrun und Roland Schindler betreuen, sind Kinder oder Jugendliche. Das ist beim Diabetes Typ-I üblich. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die mit dem Versagen der Bauchspeicheldrüse einhergeht. Der Körper kann dadurch selbst kein Insulin mehr produzieren und muss das Hormon anderweitig aufnehmen. Nur zehn der rund 130 Personen, die Gudrun und Roland Schindler behandeln, haben Diabetes-Typ-II. In Deutschland ist das Verhältnis umgekehrt. 95 Prozent der Patienten sind hierzulande am Diabetes-Typ-II erkrankt. In diesem Fall kann der Körper Zucker nicht mehr richtig aufnehmen und verarbeiten. Neben einer familiären Veranlagung ist auch eine unausgewogene Ernährung Hauptursache für die Erkrankung. Die meisten Betroffenen sind älter als 40 Jahre. Es gibt aber auch andere, seltenere Formen von Diabetes, die als Diabetes Typ-III zusammengefasst werden. Zu den wichtigsten Ursachen gehören Gendefekte, die Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, hormonelle Störungen, Infektionserkrankungen und medikamentöse sowie chemische Auslöser.

Hinzu komme, dass die Versorgung mit Insulin schlecht sei. Nur in den Krankenhäusern gebe es sogenanntes Mischinsulin. Mischinsulin ist ein Mix aus schnell- und langwirkenden Insulinen - und vergleichsweise günstig. Allerdings muss es regelmäßig zum Essen eingenommen werden. Für viele Gambier sind regelmäßige Mahlzeiten aber keine Selbstverständlichkeit.

Gudrun und Roland Schindler sind zweimal vor Ort

Sogenanntes Basalinsulin wirkt über einen längeren Zeitraum und ist von Mahlzeiten unabhängig. Gudrun und Roland Schindler verteilen beide Insulinarten. Je nach Lebensalter koste es zwischen 400 und 500 Euro, einen Menschen ein Jahr lang damit zu versorgen, so Roland Schindler.

In diesem Jahr war er mit seiner Frau und einem zwölfköpfigen Team zweimal in Gambia. Um über Diabetes aufzuklären, arbeiten sie vor Ort mit Ärzten und Betroffenen zusammen - mit manchen schon seit 20 Jahren. Einige Patienten engagieren sich inzwischen selbst, um über Diabetes aufzuklären.

Einer von ihnen ist Ousman Ceesay, der über die Plattform Tiktok aus seinem Leben mit Diabetes berichtet und über die Krankheit aufklärt. Das Ehepaar kennt ihn, seitdem er ein Kind ist.

Seine Lebensgeschichte zeige auf, dass die beiden mit ihrem Diabetes-Projekt Gutes in Gambia bewirken würden. Für Roland Schindler sei es ein „Herzenswunsch“ dafür zu sorgen, dass die Werte der betreuten Diabetiker besser werden. Gudrun Schindler treibt die Dankbarkeit und Freundlichkeit der Gambier an: „Mich motivieren die Menschen.“