Heuberggemeinde trauert um Hans Riester

Die Heuberggemeinde - und insbesondere der Ortsteil Storzingen - trauert um Hans Riester, der am 4. Januar völlig überraschend für Familie, Freunde und Bekannte verstorben ist. Riester war Storzinger durch und durch und hat den Ort im Ehrenamt maßgeblich geprägt.

Geboren am 19. September 1943 in Storzingen besuchte Hans Riester die seinerzeit noch selbständige Volksschule des Ortsteils. Nach einer Ausbildung zum Bauzeichner in jungen Jahren bildete sich Riester zum Architekten weiter. Bis zu seinem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand war er in einem langen Arbeitsleben in mehreren Architekturbüros in Ebingen und Tailfingen tätig.

Nicht nur als Architekt war Riester in Storzingen bei Bürgern, Vereinen und Institutionen ein gefragter Mann. Als ausgewiesener Kenner und Liebhaber von Kunst und Kultur prägte der Verstorbene den Ortsteil, entwickelte Ideen und verfolgte zielstrebig deren Umsetzung. Erinnert sei an dieser Stelle an Projekte wie die Sanierung des Gemeindehauses Weckenstein samt Vorplatz, die Neugestaltung des beliebten Freizeitgeländes an der Schmeie samt Schutzhütte und den späteren Bau einer Trockentoilette als Pilotprojekt des Naturparks Obere Donau.

Zeitlebens konnten sich die Storzinger Vereine auf die Unterstützung des Verstorbenen verlassen. „Das Ehrenamt ist sein Maxim!“ Mit diesen Worten hatten die Vereine das Lebenswerk von Hans Riester bei seiner offiziellen Verabschiedung als Ortsvorsteher vor zehn Jahren gewürdigt, während seine Verdienste von der politischen Gemeinde seinerzeit mit der Verleihung der Goldenen Verdienstmedaille gewürdigt wurden.

Aber auch danach war Riester weiter aktiv, widmete sich mit viel Herzblut beispielsweise der Sanierung des Storzinger Bahnhofsgebäudes. Mit seinem Ableben verliert die Heuberggemeinde einen engagierten Mitbürger, der nicht nur in der Familie eine große Lücke reißt, sondern an vielen Stellen tiefe Spuren hinterlässt.

Die Trauerfeier für den Verstorben findet am Dienstag, 23. Januar, um 14 Uhr in der Kirche St. Zeno in Storzingen statt. Anschließend Urnenbeisetzung auf dem Storzinger Friedhof.