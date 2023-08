Die Ermittlungen zum Tod des am 3. September 2018 tot in einem Waldstück bei Frohnstetten gefundenen Säuglings Joris ruhen. Die letzten Erkenntnisse hatten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung am 25. August 2021 veröffentlicht.

Keine neuen Erkenntnisse im Fall „Joris“

Seitdem gebe es keine weitergehenden Erkenntnisse, nachdem alle vorliegenden Hinweise überprüft und die vorhandenen Ansatzpunkte ausermittelt wurden, so Oliver Weißflog, Leiter der Pressestelle der Polizei in Ravensburg. „Somit ruht dieser Fall, bis zu dem Zeitpunkt, an welchem sich gegebenenfalls neue Ermittlungsansätze ergeben“, sagt Weißflog.

Der neugeborene Joris war vor fünf Jahren von einem Waldbesitzer durch Zufall in seinem Waldstück in Frohnstetten gefunden worden. Der vermutete erst, dass es sich bei einer roten Tüte um illegal abgelegten Müll handelt. In dieser war jedoch die in ein Handtuch gewickelte Kinderleiche.

Die Autopsie des Säuglings ergab damals, dass dieser zwar lebend zur Welt gekommen war, aber wenige Stunden nach der Geburt erstickt wurde. Ein toxikologisches Gutachten ergab, dass die Mutter des Kindes drogenabhängig gewesen sein dürfte und vermutlich auch schwere psychische Probleme hatte.

Bei der Autopsie des Kindes wurden Spuren von Heroin, Kokain und Schmerzmitteln gefunden sowie Spuren von Medikamenten gegen schwere Depressionen. Die Polizei vermutete, dass sich die Frau möglicherweise in der Drogenszene bewegt hatte.

Besondere Untersuchung ergaben Hinweise zur Kindsmutter

Eine Isotopenanalyse — eine Untersuchungsmethode, die anhand von Gewebeproben des Kindes Aussagen zur mutmaßlichen geografischen Aufenthaltsregion der Mutter geben kann — ergab, dass sich die Frau während ihrer Schwangerschaft wohl überwiegend in wärmeren und meeresnahen Klimaregionen aufgehalten hat.

Dafür kommen zum Beispiel Frankreich, Belgien, Griechenland oder Spanien infrage, bevor die Frau nach Süddeutschland kam. In jüngeren Jahren könnte sie laut den Ergebnissen auch in Osteuropa oder Skandinavien gelebt haben.

Im August 2019 wurde der Fall von Joris bei Aktenzeichen XY behandelt. Mehr als 40 Anrufe gingen nach der Sendung an die Ermittler ein. Konkrete Hinweise zu der Mutter des Kindes konnten diese aber nicht liefern.

Das Standesamt hat dem Jungen damals den Namen Joris gegeben. Er wurde Ende September 2018 auf dem Friedhof in Stetten am kalten Markt begraben. Laut Friedhofsordnung beträgt die Ruhezeit für bis zum sechsten Lebensjahr Verstorbene 15 Jahre.

Am Todestag wird Joris mit einem Blumengruß gedacht

Die Gemeinde habe sich noch nicht damit beschäftigt, wie lange Joris’ Grab auf dem Stettener Friedhof sein wird. „Wir haben noch nicht festgelegt, wann das Grab abgeräumt wird“, sagt Hauptamtsleiter Peter Greveler auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Uns war es wichtig, ‚unserem kleinen Joris‛ eine schöne letzte Ruhestätte zu geben. Maik Lehn

Um die Grabpflege kümmere sich der ein örtliches Unternehmen, die Kosten übernehme die Stadt, so Bürgermeister Maik Lehn. „Uns war es wichtig, ‚unserem kleinen Joris‘ eine schöne letzte Ruhestätte zu geben. Am Todestag gedenken wir an ihn mit einem kleinen Blumengruß“, schreibt Lehn.