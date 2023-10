Stetten am kalten Markt

Downhill-Meister bei Pumptrack-Eröffnung

Stetten am kalten Markt / Lesedauer: 3 min

Der Erbauer Holger Blum und Bürgermeister Maik Lehn eröffnen den neuen Pumptrack. (Foto: Susanne Grimm )

Mit Ungeduld erwartet und heiß ersehnt von der großen Schar junger sportbegeisterte Biker jeglicher Couleur: Bürgermeister Maik Lehn und Holger Blum, Deutscher Meister 2006 in der Downhill-Masterklasse, haben den neu angelegten Pumptrack eröffnen. Die neben dem Heubergstadion erbaute Mountainbike-Anlage ist im Rahmen des Jugendbeteiligungsprogramms „14er-Rat“ in den Jahren 2019/2020 auf Wunsch der Jugendlichen in Angriff genommen und mit einem Kostenvolumen von rund 31.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 10:22 Von: Susanne Grimm