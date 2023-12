Schreckmoment in Stetten am kalten Markt: Gegen 11.40 Uhr hebelt ein bislang unbekannter Mann eine unbeaufsichtigte Kasse bei Norma in Stetten am kalten Markt auf und nimmt die komplette Kassenschublade mit, wie Bereichsleiter Robin Weimar sagt.

Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter, verletzt wird bei der Aktion in dem Geschäft laut Polizei niemand.