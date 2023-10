Augen auf vor der Berufswahl

22 örtliche und regionale Firmen haben sich bei der vom Wirtschaftsverbund Stetten am kalten Markt veranstalteten Jobbörse den Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums vorgestellt. Zum siebten Mal hat der örtliche Wirtschaftsverbund unter dem Vorsitz ihres Präsidenten Oliver Neusch zu dieser Infobörse eingeladen, bei dem Firmen und Institutionen sich und Berufsbereiche vorstellen konnten.

Rund 90 Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen nutzten die Gelegenheit, zu erfahren, welche Ausbildungsplätze die einzelnen Unternehmen anzubieten haben, aber auch, nach Praktikumsplätzen zu fragen. Dabei gab es allerhand Interessantes und Überraschendes über die verschiedenen Berufszweige zu erfahren, wie beispielsweise am Stand des Landratsamts Sigmaringen.

Das hier nicht nur Akten gestapelt werden, war für manchen sicher nicht neu, doch die Vielfalt der hier angebotenen Berufsausbildungen ließ dann doch staunen: Fachinformatiker, Vermessungstechnikerin, Straßenwärter oder Verwaltungsfachangestellte waren nur einige, deren Ausbildungsspannweite weitere Karrieremöglichkeiten eröffneten.

Auch das, was man früher unter Lagerist verstand, hatte ungleich mehr zu bieten, als Kartons im Lager hin und her zu schieben. Das verdeutlichte eine Mitarbeiterin der Firma Lorch, die in Storzingen ein Waren-Zentrallager betreibt. „Das sind komplexe Vorgänge, die heute in der Regel digitalisiert sind“, sagte die Fachfrau.

Noch vielfältiger zeigte sich das Ausbildungsangebot der Albstädter Firma Groz-Beckert, die technische, kaufmännische und IT-Berufe auf der Agenda haben. Diese drei Bereiche sind wiederum aufgefächert in weitere Fachrichtungen, so dass hier eine potenzielle Fachkraft die Wahl hat zwischen mindestens acht Ausbildungsberufen. Bei der Jobbörse dabei war natürlich auch die Bundeswehr, die Polizei, die örtliche Volksband und Sparkasse ‐ „finanzielle Dinge begleiten uns das ganze Leben“, so eine junge Frau am Stand, „da ist es immer gut, auf dem neuesten Stand zu sein“.

Aber auch das Handwerk präsentierte sich dem schulischen Jungvolk und zeigte buchstäblich, wo der Hammer hängt. Einen dicken Nagel in einen Balken einschlagen, konnte am Stand der Zimmerei Hölzle Braun praktiziert werden. Die Schule hatte den jungen Leuten einen „Arbeitsauftrag“ erteilt: So sollten sie in einer „Speed-Dating“-Aktion die beteiligten Firmen und Institutionen erkunden und mit ihren Fragen konfrontieren.

„Das alles ist schon sehr viel“, meinte die 16-jährige Johanna, die mit ihren Kameradinnen und Freundinnen die Stände abgeklappert hat. „Wir haben uns noch nicht sehr viel Gedanken gemacht, was wir später mal machen wollen“, sagte die ein Jahr jüngere Nina.