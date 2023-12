Sportverein Heudorf überreicht Deutsches Sportabzeichen

Jedes Jahr von Mai bis Oktober gibt es beim Sportverein Heudorf für alle ab sechs Jahren die Möglichkeit, bei Liane Hildebrandt und ihren Prüferkollegen für das Deutsche Sportabzeichen zu trainieren und dieses abzulegen. Der SV Heudorf bietet dies für Vereinsmitglieder als auch für Nichtmitglieder an. Insgesamt gibt es 11 Sportabzeichenprüfer beim Sportverein Heudorf, die teilweise auch als Übungsleiter auf die verschiedenen Sportgruppen verteilt sind. Somit wird innerhalb der Trainingsstunden ebenfalls für das DSA trainiert und kann dort von den Gruppenteilnehmern direkt abgelegt werden.

In diesem Jahr haben 44 Sportler das Deutsche Sportabzeichen erlangt. Diese sind aufgeteilt in 29 Kinder- und Jugendsportabzeichen sowie 15 Erwachsenenabzeichen. Insgesamt gibt es 5 Familienurkunden. Die DSA-Verleihung mit Urkundenübergabe hat in festlichem Rahmen der Jugendweihnachtsfeier des Vereines stattgefunden.