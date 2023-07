Sportlicher Jahresausflug des Lauf Treff Sigmaringen

An einem der heißesten Tage des Jahres wurde der Ausflug des Vereins in diesem Jahr in einer neuen Form durchgeführt. Nicht mit dem Bus, sondern wahlweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad machten sich die Teilnehmer auf den Weg.

Die Radfahrer starteten beim Bootshaus in Sigmaringen. Jutta und Rudi Huber führten die Gruppe durch den Paulter Wald und vorbei an der Verenakapelle nach Langenhart. Bei der Grillhütte wurde eine Pause eingelegt und Melonenstücke verteilt. Nach dieser willkommenen Erfrischung und einer herrlichen Abfahrt durch das Raintal nach Thiergarten endete die Tour nach etwa 40 Kilometern in Dietfurt.

Die Wanderer hatten ihren Startpunkt in Dietfurt. Nach einem steilen Anstieg ließ der herrliche Ausblick ins Donautal die Anstrengung schnell vergessen. Auf einem angenehm schattigen Weg führte Andreas Kremer die Gruppe ins Tal nach Gutenstein und noch einmal bergauf zum Teufelslochfelsen. Dort konnten alle noch einmal die beeindruckende Aussicht genießen, bevor es zurück nach Dietfurt ging, wo Radler und Wanderer sich zu einem gemeinsamen Abschluss trafen. Alle waren sich einig, dass ein Ausflug in dieser Art auch im nächsten Jahr wieder stattfinden sollte.