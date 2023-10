Sportliche Wettkämpfe in der ehemaligen Kaserne

Die Jugendfeuerwehren aus Hohentengen, Scheer und Mengen haben am vergangenen Wochenende für die Kreisjugendfeuerwehr Sigmaringen eine Abnahme der Leistungsspange der Jugendfeuerwehr in der ehemaligen Oberschwabenkaserne organisiert.

Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung, die Jugendliche in der Jugendfeuerwehr erreichen können. Die Mannschaften mit neun Personen müssen dabei fünf Stationen absolvieren. Dabei muss ein Löschangriff korrekt durchgeführt werden und weiter eine Schlauchleitung über eine lange Wegstrecke aufgebaut werden. Sportlich müssen sich die Jugendlichen beim Kugelstoßen und bei einem Staffellauf zeigen. Zum Schluss müssen noch Fragen mit dem Hintergrund Allgemeinwissen und Feuerwehrtechnik richtig beantwortet werden.

Nachdem mehrere Mannschaften noch kurzfristig abgesagt hatten, traten acht Mannschaften aus den Landkreisen Biberach, Sigmaringen und Bodensee zur Abnahme an. Diese kamen von den Feuerwehren Friedrichshafen, Langenenslingen, Hettingen und Mengen. Die Jugendlichen hatten sich zwei Monate lang intensiv auf die Abnahme vorbereitet. Unter den strengen Augen der Abnahmeberechtigten Markus Lieb aus Vogt und Claudia Koch-Steinert aus Stetten am kalten Markt und den unterstützenden zwölf Schiedsrichtern konnten alle Gruppen erfolgreich die Abnahme meistern und die Leistungsspange in Empfang nehmen.

Der Abnahmetag klang dann mit einem geselligen Abend in heiterer Runde aus.