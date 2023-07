Sportkegler wählen neue Vorstandschaft

Nach der erfolgreichen Fusion der Sigmaringer und Mengener Keglervereine fand am vergangenen Samstag die erste gemeinsame ordentliche Mitgliederversammlung der KSG Mengen–Sigmaringen statt. Ein letztes Mal begrüßte Markus Bauknecht die Mitglieder der KSG und bedankte sich in seinem anschließenden Bericht bei allen, die einen Beitrag zu der erfolgreichen Verschmelzung beigetragen haben.

Sportwart Holger Boden gratulierte in seinem Bericht besonders nochmal der ersten Herrenmannschaft, die eine perfekte Saison gespielt und damit Meister der Regionalliga geworden sind. Im Bericht der Kassenwartin Sabine Kaul, die nicht persönlich anwesend sein konnte, wurde deutlich, dass die KSG auch finanziell stabil aufgestellt ist. Robert Richter leitete die anschließende Entlastung, bei der alle Funktionäre entlastet wurden. Im Anschluss folgten die Neuwahlen, die zum ersten Mal nach der neugefassten Satzung abgehalten wurden. Es ist zu erwähnen, dass es der KSG nicht an Menschen mangelt, die bereit sind sich zu engagieren.

Robert Richter leitete die Wahl zum ersten Vorsitzenden. Manuel Ardita, bisheriger Vorsitzender des SKC Sigmaringen wurde in dieses Amt berufen und bedankte sich bei allen für das Vertrauen. Zweiter Vorsitzender wird Markus Bauknecht, bisheriger Vorstand vom KSC Mengen. Sabine Kaul wurde als Kassenwartin bestätigt und komplettiert damit die drei gesetzlichen Vertreter des Vereins. Die sportlichen Geschicke des Vereins führen zukünftig Erwin Zatrici als Sportwart und Nathalie Ardita als zweite Sportwartin. Beim Jugendwart fiel die Wahl auf Dennis Nopper. Schriftführer wird Holger Boden. Neu im Verein und direkt in die Position der Pressewartin gewählt ist Simone Schrodin. Diese acht Personen stellen damit die neue und erste Vorstandschaft der KSG Mengen–Sigmaringen.

Weiter wurden Andreas Tirsch und Robert Richter als Kassenprüfer berufen. Manuel Ardita, der seit der Wahl die Versammlung leitete, stellte den Mitgliedern die neu gefassten Ordnungen vor. Es wurden an diesem Tag eine Gebührenordnung, Ehrenordnung und Datenschutzordnung beschlossen. Die Geschäftsordnung obliegt nun der neuen Vorstandschaft. Auch möchte sich die KSG wieder mehr bei Veranstaltungen außerhalb des Spielbetriebs präsentieren. Es gibt die ersten Gedanken zum Weihnachtsmarkt in Mengen, sowie zum Sigmaringer Stadtfest. Die neue Saison beginnt für die KSG mit dem Pokalspiel der Herren am 9. September 2023.