Sportkegler gehen neue Wege

Die Spielerinnen und Spieler der KSG Mengen–Sigmaringen nehmen das Training zur neuen Saison auf. Es wird die erste Saison als ein gemeinsamer eingetragener Verein.

Seit 2019 bilden der Sportkeglerverein Sigmaringen–Hohenzollern und der Kegelsportclub Mengen die Spielgemeinschaft KSG (Kegelsportgemeinschaft Mengen–Sigmaringen). Zum Ende der vergangenen Saison lief die Spielgemeinschaft aus und man musste sich entscheiden, in welcher Form es weiter gehen soll. Beide Vereine blicken auf erfolgreiche und (trotz der Pandemie auch) schöne gemeinsame vier Jahre zurück.

Als KSG feierte man in vier Jahren drei Meisterschaften. Highlight dabei war sicherlich die Meisterschaft der Herren in der Regionalliga. So war man sich einig, dass man die Zukunft der beiden Traditionsvereine nur gemeinsam gestalten kann. Bereits vor über einem Jahr wurden die Vorstandschaften von den Mitgliedern beauftragt, sich um eine Möglichkeit des Zusammenschlusses zu kümmern. Eine kleine Arbeitsgruppe arbeiteten akribisch daran, eine Basis für einen gemeinsamen Verein zu schaffen. Satzungen wurden geschrieben, Ordnungen erstellt und alle Regularien eingehalten, die bei einem solchen Mammut–Projekt beachtet werden müssen. Groß war die Freude, als der Brief vom Amtsgericht kam. Die KSG Mengen–Sigmaringen ist eingetragen!

Das Pokalspiel der Männer am 9. September wird demnach das erste Pflichtspiel als KSG Mengen–Sigmaringen. Ein Großteil der Keglerinnen und Kegler ist in die Saisonvorbereitung eingestiegen und trainiert schon wieder fleißig.

Am 22. Juli findet die erste gemeinsame Mitgliederversammlung statt, bei der nach der neuen Satzung eine komplett neue Vorstandschaft gewählt wird. Da die KSG nun als Verein und nicht mehr als Spielgemeinschaft geführt ist, kann eine neue Spielgemeinschaft gebildet werden und zwar im Bereich der Frauen. Gemeinsam mit dem SKC Vilsingen stellt die KSG wieder eine schlagkräftige Frauenmannschaft, die unter dem Namen SG Zoller in der Oberliga spielen wird. Auch am Online–Auftritt soll gearbeitet werden. Insbesondere die Präsenz in den sozialen Medien steht auf der Agenda. An der Mitgliederversammlung soll hierfür die richtige Pressewartin gefunden werden. Als besonderes Highlight konnte die KSG einen neuen starken Sponsor gewinnen, dessen Logo die neue Spielkleidung zieren wird.

Bis die neue Vorstandschaft gewählt wurde, stehen die Verantwortlichen der KSG unter der E–Mail [email protected] zur Verfügung.