Spendenübergabe der Ladies des LC 45 Sigmaringen

Die fünf Ladies des LC 45 Sigmaringen übergaben am Donnerstagabend eine Spende in Höhe von 300 Euro an die Beratungsstelle Lichtblick des Caritasverbandes Sigmaringen-Meßkirch e. V. - Hier erhalten betroffene Kinder und Jugendliche Beratung und Hilfe bei sexualisierter Gewalt: Kostenfrei, anonym und vertraulich. Ebenso können sich Bezugs- und Vertrauenspersonen von Betroffenen melden. Ein weiteres Standbein ist die Präventionsarbeit und die Schutzkonzeptentwicklung, die sich drei Mitarbeiterinnen bei Lichtblick teilen.

Stephanie Rozek (Sozialarbeiterin - B. A.) und Ansgar Kappeler (u. a. Leiter der Beratungsstelle) nahmen stellvertretend mit strahlenden und glücklichen Gesichtern die Spendensumme entgegen und erzählten, dass sich seit dem letzten Treffen viel getan hat: Die Beratungsstelle ist gewachsen, es sind neue Strukturen entstanden, was dazu führt, dass der Platz enger wird, so Ansgar Kappeler. „Leider musste das Spielzimmer weichen, da ein neues Büro benötigt wurde.“, erzählt Stephanie Rozek.

Die Spendensumme wurde im vergangenen Herbst beim Fest der Kulturen gesammelt, berichtet Alexandra Hoffmann von LC 45 Sigmaringen. „Es sind oft die Kleinigkeiten, die uns weiterhelfen.“, sagt Stephanie Rozek von der Beratungsstelle Sigmaringen dankend. Da die Nachfrage an Präventionsangeboten und Schutzkonzeptentwicklungen an Kindergärten und Schulen gestiegen ist, muss hier u. a. neues Arbeitsmaterial gekauft werden. Somit ist die Spende jetzt schon gut angelegt. Die Beratungsstelle braucht z. B. Fühlmaterialien, Bücher oder Düfte für die Workshops bei der Präventionsarbeit. Rozek erklärt, dass die Düfte eingesetzt werden, um die Kinder und Jugendliche darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die eigene Wahrnehmung ist und dass sie sich darauf verlassen können. Daher freuen wir uns bei Lichtblick über jede noch so kleine oder große Spende.