Spende an Bürgergemeinschaft Gemeinde Herbertingen

Die Bürgergemeinschaft Gemeinde Herbertingen möchte einen neuen Raum für Begegnung im Zentrum der Gemeinde errichten. Das alte Pflegeheim wird hierzu gerade umgebaut. Um hier optimale Voraussetzungen zu schaffen, wird unter anderem eine gastronomietaugliche Küche mit entsprechender Ausstattung benötigt. Zur Unterstützung der Finanzierung startete Winfried Klaus bei der Volksbank Bad Saulgau ein Crowdfunding Projekt.

Denn was einer nicht schafft, das schaffen viele, so der Slogan der Spendenplattform. Insgesamt konnten mit 81 Unterstützern 10.050 Euro gesammelt werden. Die Volksbank Bad Saulgau unterstützte das Projekt mit einer Spendensumme in Höhe von 3850 Euro.

Beim Angerfest gratulierte Marketingleiter Andreas Ostermaier Projektstarter Winfried Klaus zum erfolgreichen Crowdfunding Projekt und überreichte ihm den offiziellen Spendenscheck.