Sparkassen-Soirée 2024 im Hofgarten

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur hatte zur 10. Folge der Sparkassen-Soirée geladen und „Teachers Band and her friends“ spielten im Hofgarten mit einem Crossover-Konzert groß auf. Mit einem Großaufgebot von Instrumenten, Trommeln, Gitarren und Saxofonen begeisterten die sieben Musiker.

Schon mit dem „Kleinen Czardas“ von Iturralde brachten Reinfried Wagner-Hartl mit dem Altsaxophon und Gergana Hristova am Klavier Stimmung in den Fürst-Leopold-Saal. Einfühlsam gespielt ließ Hristova tänzerisch den Mazurka von Frederic Chopin folgen. Die einzige Sonate für Oboe von Vivaldi erklang mit Sopransaxophon von beiden Künstlern sehr frisch und durchsichtig. Eine ganze Band zauberte der Saxophonist beim Solostück Black & Blue mit verschiedensten Effekten auf die Bühne. Ein Stück zum Träumen „A little Dream“ von Evelyn Glennie, von Joachim Schöpe auf dem Marimbaphon wunderbar gefühlvoll gespielt, begleitete das Publikum in die Pause.

Nun kam die ganze Band auf die Bühne mit den beiden Gitarristen Thomas Schmeer und Uli Maier. Die Sängerin Lisa Livingston schwebte bei „You raise me up“ sichtlich gleich über den Bergen und auch Jürgen Zink und Joachim Tschöpe versetzten mit ihrem Schlagzeug Solo das Publikum zu einem Jubelsturm. Die Songs von John Lennon, Mick Jagger, Sting, mit tollen Solos der einzelnen Musiker und Lisa mit ihrer Powerstimme und emotionalen Performance, schickten die Besucher nicht ohne Zugabe beglückt nach Hause. Ein Glück für Musikschüler, die solche Lehrkräfte haben.