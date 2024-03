Sparkasse belohnt junge Musiktalente

Für ihre Teilnahme am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Friedrichshafen, belohnte die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch die Wettbewerb-Teilnehmer Levi Bräg (Horn), sowie Idris Demirci, (Querflöte) mit einem 30 Euro-Einkaufsgutschein der Stadt Pfullendorf.

Seit vielen Jahren unterstützt die Sparkasse diesen Wettbewerb, bei dem Kinder und Jugendliche aus dem Bodenkreis und dem Landkreis Sigmaringen teilnehmen. „Ich war schon nervös, aber es hat auch voll Spaß gemacht“, so Idris Demirci. Regionaldirektor Bernd Ruther und Jugendberaterin Saskia Mohr lobten Demirci sehr für seine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“. Auch der neue Musikdirektor der Stadt Pfullendorf, Fabian Göggel, wollte persönlich zur Geschenkübergabe vorbeikommen und sprach ebenfalls Dank und Anerkennung für die guten Leistungen an Demirci aus, der an der Musikschule in Pfullendorf an der Querflöte unterrichtet wird. Auf die Frage was er für Ziele hat fürs kommende Jahr, antwortete Demirci zielstrebig: „Ich mache auf jeden Fall wieder mit beim Regionalwettbewerb und würde dann gerne eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreichen.“