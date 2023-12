Sozialtraining am Walter Knoll Schulverbund

Ebenso wie die Gesellschaft steht auch die Schule in dieser Zeit vor neuen Herausforderungen. Die Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Partner für die Lehrkräfte und ebenso für die Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung ganz unterschiedlicher Probleme. Um rechtzeitig und angemessen reagieren zu können, bietet die Schulsozialarbeit Präventionsveranstaltungen, zum Beispiel das Sozialtraining, an. Dieses Angebot nutzte die Klasse R 6c mit ihrer Klassenlehrerin Sybille Köpke. Ziel der Veranstaltung war es, soziale Kompetenzen und die emotionale Intelligenz bei den Kindern zu fördern und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, Konflikte gut lösen zu können. Auch die Klassengemeinschaft kann durch solch ein Training gestärkt werden, was sich wiederum positiv auf das Arbeits- und Lernklima auswirkt. Das Fazit der Klassenlehrerin fällt sehr gut aus: „Die Klasse R 6c hat sich sehr offen und mit Freude auf alles eingelassen. Es war auf jeden Fall eine gewinnbringende Veranstaltung, die auch die Klasse nochmals enger zusammenschweißt. Ein Dankeschön an Lisa Kraus von der Schulsozialarbeit, die diese Veranstaltung mit der Klasse durchgeführt hat.“

