Soppenhocketa in Hausen am Andelsbach

Am vergangenen Wochenende veranstaltete die Narrenzunft „Dreischuh“ Hausen am Andelsbach wieder seine Soppenhocketa.

Beim beliebten Countryabend am Samstag waren vor 20 Uhr fast alle Plätze auf dem Festplatz unter den schattenspendenden Bäumen besetzt und die zahlreichen Linedance Gruppen (die Wild Country Dancer aus Ostrach,die Silver Moon Dancer aus Hattenweiler oder die Happy Line Dancer aus Wald) sowie viele einzelne Linedancer hatten sich vor der Bühne schon in Stellung gebracht. Nach den ersten Klängen der Band „Western Trail“ gab es für die Tänzer kein halten mehr und sie zeigten den ganzen Abend ihre tollen Schrittkombinationen. Die anderen Gäste schauten begeistert zu, genossen bei herrlichem Festwetter ein kühles Getränk und verzehrten die beliebten Spar Ribbs oder Chilli con Carne.

Mit zunehmender Dauer wurde dann das Gedränge an der Bar immer Größer und die Whiskys für die Cowboys oder die Cocktails für die Ladys fanden reißenden Absatz. Ein Gewitterschauer kurz vor Mitternacht beendete dann das Line Dance–Tanzvergnügen, doch der guten Stimmung tat das keinen Abbruch und es ging an der Westernbar noch bis spät in die Nacht weiter.

Am Sonntag ging es mit einem Mittagstisch weiter und am Nachmittag hatte die Narrenzunft für die Kleinen Spiele vorbereitet, damit die Eltern oder Opa und Oma in Ruhe feiern konnten. Am Abend spielte die Trachtenkapelle Hausen auf und verstand es, das Publikum zu begeistern. Ein gut besuchter Feierabendhock sorgte nochmals für gute Feststimmung bei der Soppenhocketa 2023.