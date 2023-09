Sophienritt in Krauchnewies

Zum elften Mal fand bei schönstem Sommerwetter in der Seelsorgeeinheit Krauchenwies–Rulfingen der Sophienritt statt. Die Organisation lag bei der Namensgeberin Sophia Stroppel und deren Familie aus Krauchenwies, die auch die Ideengeberin für diese Reiterprozession war.

Start der Reiterprozession war wie jedes Jahr bei Familie Stroppel im Kohlernweg in Krauchenwies. Das Ziel der Pferdesegnung ist jedes Jahr im Wechsel ein Kirchengemeindeteil und dieses Jahr ging es nach Ablach.

Nachdem sich Ross und Reiter nach einem gemütlichen Ritt auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule eingefunden hatten, begann Pfarrer Simon Dreher in einer kleinen Andacht mit der Segnung von Pferden, Haustieren und Besuchern. Nicht nur dass es Pfarrer Drehers erster Sophienritt war — er hatte auch eigens für diesen Ritt Reitunterricht bei Doris Stroppel genommen.

Viele Reiter nahmen gerne an der Prozession teil und so fanden sich Reiter aus Altshausen, Bingen, Hitzkofen, Krauchenwies, Mengen, Ostrach, Rulfingen und, zum ersten Mal, aus Neuhausen ob Eck in Krauchenwies ein. Aufgrund des schönen Wetters verweilten die zahlreichen Besucher und Teilnehmer gerne bei einem kühlen Getränk, bevor die Reitergruppe sich wieder auf den Rückweg zum geselligen Abschluss bei Familie Stroppel machte.

Dank des großen Engagements von Familie Stroppel, vielen Helfern und Teilnehmern durften alle einen rundum gelungenen Tag erleben.