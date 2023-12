Sonnenlugerschule auf Studienreise in Berlin

Eine Woche voller interessanter Eindrücke erlebten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 der Sonnenlugerschule Gemeinschaftsschule Mengen, gemeinsam mit ihren Begleitlehrkräften Björn Breimaier, Krischan Hillenbrand und Luisa Teufel, vor Weihnachten. Ziel der Studienreise war die Bundeshauptstadt Berlin, in der auf die Schülergruppe ein dicht gedrängtes politisches und geschichtliches Programm wartete. Auf Einladung durch MdB Thomas Bareiß konnte der Informationsbesuch im Deutschen Bundestag mit Vortrag, Besuch der Reichstagskuppel und dem Besuch einer Plenarsitzung möglich gemacht werden. Im Gespräch mit dem Abgeordneten nutzten die Mengener die Gelegenheit, um sich für die finanzielle Förderung der Fahrt zu bedanken. Das abwechslungsreiche Programm beinhaltete auch eine Stadtrundfahrt, den Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen, des Deutschen Technikmuseums sowie der Holocaust Gedenkstätte. An der Sonnenlugerschule Gemeinschaftsschule gehört eine Fahrt nach Berlin oder in eine andere europäische Hauptstadt zum festen Bestanteil der Abschlussklassen. Die Neunt- und Zehntklässler waren vom Facettenreichtum Berlins beeindruckt und fanden es toll, so bekannte Bauwerke wie das Brandenburger Tor oder das Olympiastadion einmal nicht nur im Fernsehen zu sehen. Zum Erlebnis Großstadt gehörte schließlich auch ein Besuch im Club Matrix. Bei aller Begeisterung und Faszination freuten sich nach einer Woche Großstadt aber alle auch wieder auf zuhause.

