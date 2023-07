Sommerschule startet zum fünften Mal

Bereits seit 2018 wird an der Ludwig–Erhard–Schule in Sigmaringen, als eine der ersten sechs beruflichen Schulen in Baden–Württemberg, das Projekt „Sommerschule“ in der letzten Woche der Sommerferien angeboten. Das Kultusministerium von Baden–Württemberg stellt dabei Fördermittel zur Verfügung, um Schüler, die nach der Mittleren Reife auf ein berufliches Gymnasium oder Berufskolleg wechseln, den Übergang in die Eingangsklasse zu erleichtern.

In den vergangenen Jahren war die Sommerschule ein voller Erfolg, lediglich im Jahr 2020 musste diese wegen Corona ausfallen. Neben einer Auffrischung der Inhalte in den Kernfächern durch Lehrer der Ludwig–Erhard–Schule werden die Teilnehmer in ihrer Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung gestärkt. Aktives Lernen steht im Vordergrund, es soll Spaß machen aber auch einen pädagogischen Hintergrund haben. So wurde in der Vergangenheit beispielsweise im grünen Zentrum in Laiz gekocht, ein Selbstverteidigungskurs durchgeführt oder der „Fünf–Sinne–Pfad“ im Rahmen einer Betriebsbesichtigung bei der Kendrion GmbH in Engelswies besucht. Die Themen Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit wurden ebenfalls schon hautnah in der Praxis erfahren, dank der unterstützenden Mitarbeit von Andy´s Früchte in Sigmaringen.

Möglich wird die Sommerschule durch das freiwillige Engagement einiger Lehrer der Ludwig–Erhard–Schule unter der Leitung von Maren Trojan, die die Sommerschule seit Beginn koordiniert.

In diesem Jahr findet die Sommerschule nun bereits zum fünften Mal vom 4. bis 8. September statt und richtet ihr Angebot auch wieder an die Schüler der benachbarten Bertha–Benz–Schule. Der erste Tag wird in diesem Jahr wie auch schon in der Vergangenheit für das gegenseitige Kennenlernen genutzt und regelmäßig von der Schulsozialarbeit beider Schulen gestaltet.

Das Anschreiben an die Schüler der Eingangsklassen ist bereits verschickt, Anmeldungen sind jederzeit noch bis zum 15. August an der Ludwig–Erhard–Schule möglich.