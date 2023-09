Sommerschule 2023 an der Ludwig–Erhard–Schule Sigmaringen

16 zukünftige SchülerInnen der Ludwig–Erhard–Schule Sigmaringen (LES) sowie der Bertha–Benz–Schule Sigmaringen (BBS) genossen in der letzten Woche der Sommerferien neben einer Auffrischung in den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch ein umfangreiches Programm außerunterrichtlicher Aktivitäten für das die Lehrkraft und Organisatorin der Sommerschule, Maren Trojan, verantwortlich zeichnete.

„Fit durch den Tag“ — so lautete etwa das Motto einer von Cordula Keller (Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamtes Sigmaringen) und Schulsozialarbeiterin Sabrina Idler veranstalteter Koch–Workshop, bei dem gesunde Ernährung im Vordergrund stand. Um die Sozialkompetenz der zukünftigen SchülerInnen zu stärken, mussten sie kooperativ einen Escape Room bewältigen und ihr Geschick im Klettergarten beweisen. Ferner wurden ein Workshop zur Gestaltung von Lernvideos präsentiert und — gerade in heutiger Zeit immer bedeutsamer — wirtschaftsethische Fragestellungen in zwei weiteren Workshops mit Unterstützung des kleinen aber feinen Unternehmens Andy’s Früchte und des Hausmeisters der Ludwig–Erhard–Schule Sigmaringen, Gregor Grabowski, behandelt. Natürlich durfte auch die Förderung der kreativen Ader der SchülerInnen nicht zu kurz kommen; deshalb wurden auch ein Theater–Workshop und eine Session der Schulband der LES angeboten.

Schulleiter Frank Steinhart dankte in der Abschlussrede der federführenden Organisatorin Maren Trojan für die tolle Vorbereitung und den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern sowie den Teilnehmern für ihr Engagement. Auch Herr Thomas Hindermann vom Kultusministerium Baden–Württemberg zeigte sich höchst erfreut über die wirklich gelungene Sommerschule 2023. Die 16 jungen Menschen waren nach Aushändigung ihres Zertifikates sicher, dass die Sommerschule eine ausgezeichnete Vorbereitung auf das Schuljahr 2023/2024 war und würden die Sommerschule für zukünftige SchülerInnen der LES und/oder BBS unbedingt empfehlen.