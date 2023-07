Sommerkonzert am Hohenzollern–Gymnasium

Fröhliche Stimmung herrschte in der Aula des HZG. 200 Schülerinnen und Schüler bereiteten sich auf ihren Auftritt vor und der Raum füllte sich mit erwartungsfrohen Gästen. Und diese wurden nicht enttäuscht.

Mit „Highlights from The Greatest Showman“ eröffnete das Schulorchester unter Leitung von Volker Bals den Abend und setzte damit gleich das erste „Highlight“. Mit drei Liedern, vom Dirigenten selbst komponiert, trat der Chor der Klasse 5 unter Leitung von Thomas Aichele auf. Beim „HZG–Song“ klatschte der ganze Saal begeistert mit.

Das Unterstufenensemble (Volker Bals) stimmte mit „Can you feel the love tonight“ etwas sanftere Töne an, während der Unterstufenchor (Volker Bals) mit zeitgenössischen Liedern das Publikum begeisterte. Der Kammerchor unter Leitung von Mathias Trost brachte mit dem Beatles–Klassiker „With a little help from my friends“ das Lebensgefühl dieses Schuljahres auf den Punkt. Es folgte der Mittel– und Oberstufenchor (Mathias Trost), der mit einem bunten Strauß aus Pop–Klassikern brillierte. Krönenden Abschluss bildete die Jazz–Combo unter Leitung von Lukas Ewald. Der Elternbeirat gestaltete mit Getränken und Popcorn den Rahmen für ein beeindruckendes Konzert.