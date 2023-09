Sommerfest und 33-jähriges „Jubiläum“

Zeit zum Danke sagen ‐ nachdem Corona das 30-jährige Klinikjubiläum der Waldburg-Zeil Kliniken, Rehabilitationsklinik Saulgau in 2020 verhagelte und auch in den Folgejahren die Auflagen es unmöglich machten, wurde nun halt die Schnapszahl 33 gebührend von den Mitarbeitenden und deren Familienangehörigen gefeiert ‐ mit Barbecue, Salaten, Eis und Dessert war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Als es dunkel war, verzauberte der Feuerfuchs alle mit seiner Show und jeder der mochte, konnte sich im Feuerspucken ausprobieren. Beeindruckend was Lycopodium-Sporen vom Bärlapp, um eine Stichflamme zu produzieren. Danach versetzte DJ Oli das gemütlich ausgestattete Zelt im Strandbad Krauchenwies in tolle Stimmung und das Tanzbein wurde bis spät in die Nacht geschwungen.

