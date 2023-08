Bei strahlendem Sonnenschein fand am letzten Juliwochenende das alljährliche Sommerfest in Ursendorf statt und versetzte die idyllische Gemeinde in ein lebendiges und fröhliches Miteinander. Einheimische und Gäste aus nah und fern kamen zusammen, um die lang ersehnte Sommerzeit gebührend zu feiern.

Der Auftakt des Festes erfolgte am Samstagabend mit den traditionellen „Krebsbach–Games“. Unter den jubelnden Augen der Zuschauer traten unterschiedliche Teams in spannenden Wettbewerben gegeneinander an. Schließlich konnten sich die Vereinsmitglieder Marius Müller und Kevin Müller den ersten Platz sichern — herzlichen Glückwunsch! Für stimmungsvolle Musik sorgte im Anschluss die Band „Cock Rock“, die Jung und Alt gleichermaßen mitriss und den Samstagabend zu einem unvergesslichen Erlebnis machte.

Am Sonntag wurden die Besucher zu einem gemütlichen Frühschoppen eingeladen, begleitet von den Klängen der Band „Namenslos“. Bei leckerem Saumagen kamen auch die Feinschmecker voll auf ihre Kosten. Der Abend wurde von der Band „Starlight“ übernommen, die mit ihrer großartigen Musik für eine ausgelassene Stimmung sorgte und das Publikum begeisterte.

Am letzten Tag des Sommerfests, am Montag, ließen die jungen Göge–Musikanten den Feierabendhock zu einem wahren Höhepunkt werden. Die Stimmung war grandios und das sonnige Wetter trug zu einer fröhlichen Atmosphäre bei. Während die Gäste sich an einem leckeren Wurstsalat oder anderen Köstlichkeiten vom Grillwagen erfreuten, fieberten sie gespannt der diesjährigen Tombola entgegen. Die Preise waren wie immer spektakulär und der erste Platz durfte sich über einen Hochdruckreiniger von Husqvarna freuen.

Das Sommerfest in Ursendorf war ein voller Erfolg und wird sicherlich noch lange in den Köpfen und Herzen der Besucher nachklingen. Die gelungene Mischung aus Unterhaltung, kulinarischen Genüssen und einem starken Gemeinschaftsgefühl machte das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle. Die Vorfreude auf das kommende Jahr ist bereits jetzt spürbar und die Ursendorfer freuen sich darauf, das nächste Sommerfest erneut in vollen Zügen zu genießen.