Sommerfest des SV Braunenweiler

Das diesjährige Sommerfest beginnt bereits am Samstag, 26. August, um 17 Uhr mit dem Elfmeterturnier für Jedermann. Am Sonntag, 27. August, findet das neunte Oldtimertreffen statt. Hierzu laden wir herzlich alle Oldtimerfreunde, sei es mit dem Auto, Traktor oder Motorrad vorbeizukommen. Um 10 Uhr ist Beginn mit dem Festgottesdienst am Sportplatz. Nach einer Stärkung mit dem Mittagstisch (ab 11.30 Uhr) startet die Ortsrundfahrt der Oldtimerfreunde um 14 Uhr. Der SV Braunenweiler bestreitet an diesem Tag um 15 Uhr sein Ligaspiel gegen den SV Bronnen. Weitere Infos gibt es unter www.sv–braunenweiler.de.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.