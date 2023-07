Sommerfest des Musikvereins Inneringen

Vom 16. bis 17. Juli veranstaltete der Musikverein Inneringen sein jährliches Sommerfest. Das zweite Jahr in Folge konnte in und um die Albhalle in Inneringen gefeiert werden.

Den Festauftakt bildete der Musikverein Andelfingen am Sonntag ab 11.30 Uhr. Bei einem reichhaltigen Mittagstisch genossen die Gäste das schöne Wetter.

Neben dem weiteren musikalischen Programm mit dem Musikverein Winterlingen, der Stadtkapelle Gammertingen und der Musikkapelle Feldhausen–Harthausen, war für Klein, und auch Groß, ein buntes Rahmenprogramm, wie Kinderschminken, eine Spielstraße und eine Strohhüpfburg, geboten. Wie im vorherigen Jahr wurden auch dieses Jahr leckere Cocktails aus der Juice Box des Kreisjugendrings angeboten.

Am Montag ging es dann nachmittags ab 15 Uhr mit verschiedenen Auftritten von Kindergruppen aus Inneringen weiter. So begeisterten die Kinder des Kindergarten Sonnenscheins, die Flötenkinder, die kleine Garde, das Rope Skipping und die Musikalische Früherziehung mit ihren Auftritten alle Zuschauer.

Ab 19.30 Uhr gestaltete der Musikverein Wilsingen den Feierabendhock. Das Wetter lud zum Verweilen ein und so konnte der Musikverein Inneringen mit Wurstsalat, Schnitzelwecken, Hähnchen und weiteren kulinarischen Extras viele Gäste begrüßen.

Am Dienstag folgte dann der Abbau. Auch dieses Jahr wurde das Sommerfest erst möglich durch viele Helfer innerhalb und außerhalb des Vereins. Vielen Dank an alle Helfer und die Besucher des Sommerfestes.