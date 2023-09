Sommerferienprogramm in Bondorf

Das Sommerferienprogramm des Freizeit- und Kulturvereins in Bondorf war dieses Jahr ein Erfolg. Die Kinder hatten bereits Anfang Juli die Möglichkeit, sich Angebote auszusuchen und sich anzumelden.

So ging es Anfang August los mit den „BondIanern“. Auch dieses Jahr war dieser Tag auf dem Grillplatz sehr begehrt. Bei einer Schatzsuche wurde reiche Beute gemacht, gebastelt und gesungen wurde bis die Eltern abends alle müden Indianer wieder abholten. Weiter ging es mit „Auf den Straßen ist was los“. An diesem Tag wurden kleine Ziehautos aus Karton hergestellt. Nach der Fertigstellung fand ein Rennen um Platz 1 der Siegertreppe statt.

„Ein Nachmittag bei den Pferden“ des Reit- und Fahrvereins Bad Saulgau war sehr beliebt. Hier lag Stallduft in der Luft, es wurde gestriegelt, gebürstet, geschmust und geritten. Einige Tage später ging es etwas entspannter mit „Yoga-Kids“ weiter. Für Seele, Geist und Körper war hier alles dabei. Die Kinder genossen diese kleine Einheit sehr. Im „Künstler Atelier“ Mitte August zeichneten kreative Köpfe oder stellten eine Materialcollage auf Holzplatten her.

Für die Allerkleinsten aus Bondorf ging es in der Bürgerhalle in Braunenweiler in der „Bewegungsbaustelle“ wild her. Spiel, Spaß und jede Menge Bewegung waren an diesem Vormittag angesagt. Die Jugendlichen trafen sich währenddessen zu einer „Mountainbike Tour“. Über Stock und Stein führte eine toll geplante Route über eine Distanz von 25 km Wald ein und Wald aus. Ein aufregendes und spezielles Angebot war auch das „Klettern“ in der Kletterhalle des DAV in Bolstern.

Besonders beliebt war dieses Jahr das „Backen“ im Dorfgemeinschaftshaus in Bondorf. Hergestellt wurden für jedes Kind ein eigenes Brot, ein Zimtknoten und ein Hefegebäck. In der letzten Ferienwoche fanden noch einmal drei Angebote statt:„Ein Fußballnachmittag“ sorgte bei Kaiserwetter für richtig viel Spaß. Ab vier Jahren waren Mädchen und Jungen auf dem Bolzplatz in Bondorf am Ball aktiv. Coole und fetzige Tanzmoves erlernten eine kleine Gruppe voll Mädchen beim „Hip-Hop“. Im Jungen Kunsthaus herrschten hierfür die optimalen Bedingungen. Das letzte Angebot war noch einmal für die Jugendlichen-Heimwerkerkönige. Diese konnten beim „Bauen eines Holzflippers“ ihr Talent unter Beweis stellen.

Danke auch an die Bondorfer Vereine: der Feuerwehr und dem Singkreis, für ihre Unterstützung und dem Ortsvorsteher Anton Baumgartner.