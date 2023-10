So macht Schule doppelt Spaß

Hier pfeift das Schwein, hier steppt der Bär … an der hummligsten Schule der Welt! Kürzlich starteten die landesweiten Lesewochen mit einem fulminanten Auftakt an der Hummelschule. Trotz eher widrigen Wetterverhältnissen warteten die 560 Schüler*innen der Berta Hummel-Grundschule gespannt auf den Start der diesjährigen Frederick Lesewochen. Die Neugierde stieg und der ein oder andere ahnte bereits, welches Thema in diesem Jahr zum Motto gemacht werden sollte. Denn schon im Vorfeld wurde kräftig für den recht zackigen Tanz auf das Lied „Wir wollen ein Tier“ geübt. Auch im Chor der zweiten Klassen wurde dieses Lied fleißig gesungen und bildlich untermalt. Manch eine*r schnappte Musikfetzen, die bei den Tanzproben der Klasse 4c im Lindenhof zu hören waren, auf. Es wurde also getanzt, gelacht, gesungen und geschauspielert. Im Mittelpunkt stand nämlich das Theaterstück „Hummelschule aufgepasst! Die magischen Tiere sind los!“. Einige Lehrer*innen sowie Schüler*innen der 4c schlüpften in verschiedene Rollen des gleichnamigen Buches „Die Schule der magischen Tiere“. Ebenso konnte ein eigens für das Theaterstück kreierter roter Bus bestaunt werden.

Mrs. Cornfield ist verzweifelt: Die Leseleistung ihrer Schüler lässt stark zu wünschen übrig. Da kann nur einer helfen, der Lesepirat! Doch wo steckt der nur? Mithilfe von Mortimer Morrison, dem Besitzer der magischen Zoohandlung, seiner Elster Pinkie und seinen herbeigezauberten magischen Tieren, gehen die Schüler auf die Suche … Schlussendlich wird der Lesepirat in einem Paket vom Hausmeister-Postboten geliefert und hat für alle einen klaren Auftrag: Lesen, lesen und nochmals lesen! Nach dieser klaren Ansage war es Frau Fröhlich, die die Frederick-Lesewochen gemeinsam mit den magischen Tieren eröffnete und alle Schüler*innen hochmotiviert zurück ins Klassenzimmer schickte.

In den beiden kommenden Lesewochen sollen also Lesekönige*innen gefunden, Stofftiere gekuschelt werden und vor allem ganz viel Freude am Lesen im Mittelpunkt stehen. Und wer weiß … vielleicht entert der Lesepirat dann doch noch die Hummelschule und schickt die Schüler an der Abschlussveranstaltung in die wohlverdienten Herbstferien.